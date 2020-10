Sénégal: Affaire Dié Maty Fall - Le SYNPICS, la CJRS et le Cored marquent leur soutien à la journaliste

«Dié Maty Fall, journaliste au quotidien national Le Soleil et membre du Tribunal des pairs des Journalistes du Sénégal a informé de la décision de mise à pied de 7 jours, prise à son encontre par la Direction Générale de l'entreprise le 13 octobre 2020», relèvent le syndicat des professionnels de l'information et la communication (Synpics), la Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) et la conseil pour l'observation des règles d'éthiques et de la déontologie (Cored) dans un communiqué reçu par la rédaction hier, jeudi 15 octobre.

Selon ces organisations «cette décision, de nature disciplinaire faisant suite à une demande d'explications qu'elles ont parcouru est surprenante, avilissante et disproportionnée en ce qu'elle sanctionne dans les faits, un retard de 30 minutes à une réunion de rédaction et le refus de l'intéressée de couvrir l'actualité politique nationale, malgré l'invocation par ses soins de sa clause de conscience.

En prenant en compte plusieurs considérations dont l'éthique et la déontologie de la profession de journalisme, un courrier mail en date du 3 septembre 2020, moyen par lequel, Dié Maty Fall a dûment informé sa hiérarchie de son option d'invoquer la clause de conscience pour ne plus traiter de l'actualité politique nationale par honnêteté intellectuelle, elles dénoncent la mise à pied, marquent leur solidarité à Die Maty Fall.

Les organisations disent aussi rappeler au directeur du soleil Yakham Mbaye, que son statut de Journaliste devrait l'amener, au-delà de l'exercice de son pouvoir à aménager au sein de son entreprise un climat de respect strict des principes et fondements du journalisme, nonobstant toute autre question de personne.

En se réservant le droit de défendre par tous les moyens et à tous les niveaux requis, les principes sacro-saints qui guident le métier de journaliste, le Synpics a demandé aux journalistes du Soleil et au membre de la section syndicale de l'organe qui ont déjà initié des démarches à l'interne de l'entreprise à continuer de défendre les droits et libertés sacro-saints du journalisme, au-delà de toute autre considération.

Pourtant, la section Synpics du Soleil a sorti un communiqué pour se démarquer de l'édit conjointement signé par la CJRS, le Cored et le Synpics.

Pour elle, les organisations ont sorti le document sans en prendre l'angle avec la section de l'organe. Elle invite par ailleurs le journaliste Die Maty Fall a porté ses revendications à l'interne avant la saisine des organisations syndicales supérieures.