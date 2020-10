Madagascar: Ambassade de l'inde à Madagascar - Deux virtuoses indiens partageront leurs savoir-faire via visio-conférence

Dr L. subramaniam et Kavita Krishnamurti donneront un mini-concert depuis l'Inde en vidéo-conférence, lundi 19 octobre prochain. Leurs inconditionnels pourront visionner en direct cette performance dans les locaux de l'Ambassade de l'Inde à Madagascar.

Violoniste / Compositeur et créateur du concept Global Fusion, le Dr L. Subramaniam a interprété et enregistré de la musique classique carnatique, de la musique classique occidentale et a également composé et dirigé des orchestres, a enregistré pour des films, a collaboré avec un large éventail des plus grands musiciens, de différents genres musicaux.

Il a complété son MBBS au Madras Medical College et a reçu de nombreux doctorats honorifiques pour sa contribution dans le domaine de la musique. Il a terminé sa thèse sur le Raga et l'harmonie et a reçu son PHD. Il est également le fondateur et directeur du Lakshminarayana Global Music Festival (LGMF), le plus grand festival de musique en Inde, et de la Subramaniam Academy of Performing Arts (SaPa), un institut de premier plan pour l'éducation musicale.

Il est également le président fondateur du Lakshminarayana Global Center of Excellence (LGCE) avec son épouse Kavita Krishnamurti Subramaniam. Le LGCE, en collaboration avec l'Université Jain et l'Université Vishwakarma, propose des diplômes avec distinction en musique. Il a reçu le Padma Bhushan en 2001. Kavita Krishnamurti est une chanteuse de playback indienne, formée à la musique classique.

Elle a enregistré plus de 25 000 chansons en 16 langues, bengali, hindi, kannada, telugu, marathi, anglais, ourdou, tamoul, malayalam, gujarati, népalais, assamais, konkani, odia et d'autres langues. Elle est lauréate de quatre Filmfare Best Female Playback Singer Awards (gagnés consécutivement de 1995 à 1997) et du Padmashri qu'elle a reçu en 2005. Elle est la première chanteuse de Bollywood à avoir chanté avec des orchestres symphoniques occidentaux pour des compositions écrites spécialement pour sa voix.