Afrique: Judo - Madagascar hôte des Championnats d'Afrique en décembre

L'équipe dirigeante de la FMJ lors de l'AGO hier à Ivandry.

Madagascar abritera les Championnats d'Afrique cadet, junior, senior et kata de judo du 21 au 27 décembre au Palais des Sports de Mahamasina.

Un dernier trimestre chargé. Le meilleur pour la fin pour la fédération malgache de judo avec l'organisation à domicile des Championnats d'Afrique cadet, junior, senior et kata. L'annonce a été faite par le président de la FMJ, Siteny Randrianasoloniaiko, hier, au siège de la fédération à Ivandry en marge de la tenue de l'assemblée générale ordinaire. Une très bonne nouvelle pour le monde du judo malgache après l'incertitude et l'interdiction d'organisation de compétition cette année.

« Nous attendons près de 600 judokas issus de tout le continent. Nous avons déjà fait nos preuves en matière d'organisation de ces joutes continentales à deux reprises, et avons reçu le satisfécit des instances continentales », a souligné le président de la fédération. Et de continuer « nous avions de bons judokas dans les catégories cadet et junior, mais cela ne signifiait pas que nous remportons d'office des médailles d'or ». La fédération, à travers la direction technique nationale, a deux mois pour préparer ces échéances continentales.

Changements. L'AGO qui s'est déroulée hier, avec la participation de 7 ligues, a permis à l'équipe dirigeante de la FMJ de présenter les rapports technique, moral et financier de l'année, mais aussi du mandat quadriennal. Initialement prévues se tenir cette année, toutes les élections au sein de la fédération au niveau des sections, des ligues et fédérales ont été reportées en 2021. Ce, conformément à la décision de la fédération internationale et du Comité International Olympique de décaler toutes les élections en raison du report des Jeux Olympiques de Tokyo pour 2021.

Pour le calendrier des compétitions, la FMJ va procéder au changement et réaménagement. Le tournoi de Madagascar va débuter la saison au mois d'avril, suivi du tournoi du Capricorne et du Championnat de Madagascar qui clôturera la saison. Ces différentes compétitions seront toutes organisées à Antananarivo. Une nouvelle formule de passage de grade sera mise en place.

Ces dernières années, les judokas malgaches ont honoré plusieurs championnats internationaux, ce qui a contribué à l'amélioration de leur performance. « A partir de maintenant, les judokas malgaches seront fixés à l'avance lors de la participation aux Jeux des îles car la liste sera connue très tôt », a conclu Siteny Randrianasoloniaiko.