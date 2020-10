Afrique: Compétitions interclubs CAF - Le Congo manque à l'appel

En vue de préparer et faciliter le déroulement des matchs des demi-finales de la Ligue des champions et la Coupe de la confédération africaine de football prévus pour ce week-end, trente-trois arbitres ont été retenus pour une formation mais aucun arbitre du Congo ne fait partie de cette longue liste.

Privés de compétitions continentales depuis plusieurs mois, trente-trois arbitres africains sont sélectionnés par la Confédération africaine de football. Ceci en vue d'un cours préparatoire aux demi-finales des interclubs. Ils viennent de vingt-trois pays du continent et l'absence récurrent des arbitres congolais lors des phases décisives des compétitions africaines prouve que le pays devrait encore fournir beaucoup d'efforts dans la formation des acteurs sportifs.

Il s'agit, en effet, de dix-sept arbitres et seize arbitres assistants qui séjournent depuis le 11 octobre et jusqu'à la date du 15 du même mois au Caire en Egypte. Au menu, les amendements aux lois du jeu, les fautes de main, les analyses de match et vidéo, la règle du hors-jeu, les incidents dans la surface de réparation et les fautes tactiques. « Les matches à venir sont décisifs et les officiels de matchs doivent être dans les meilleures conditions physiques, mentales et psychologiques pour superviser le jeu », a déclaré le directeur de l'arbitrage de la CAF, Eddy Maillet. A l'issue de ce cours, la CAF va présenter les noms des officiels qui vont diriger les matchs de la Coupe de la Confédération et de la Ligue des champions.

Les arbitres présélectionnés

Alioum Alioum(Cameroun), Mustapha Ghorbal (Algerie), Bakary Papa Gassama (Gambie), Eric Arnaud Otogo Castane(Gabon), Victor Miguel de Freitas Gomes (Afrique du Sud), Bernard Camille(Seychelles), Bamlak Tessema Weyessa(Ethiopie), Jean Jacques Ngambo Ndala (RDC), Redouane Jiyed(Maroc), Janny Sikazwe (Zambie), Maguette Ndiaye (Sénégal), Joshua Bondo(Botswana), Issa Sy(Sénégal), Pacifique Ndabihawenimana(Burundi), Peter Waweru Kamaku(Kenya), Selmi Sadok (Tunisie), Guirat Haythem(Tunisie), Elvis Guy Noupue Ngu(Cameroun), Issa Yaya(Tchad), Abdelhak Etchiali (Algérie), Mokrane Gourari(Algerie), Mohammed Abdallah Ibrahim(Soudan), Olivier Kabene Safari(RDC), Zakhele Thusi Granville Siwela(Afrique du Sud), Jerson Emiliano Dos Santos(Angola), Soulaimane Amaldine(Comore), El Hadji Malick Samba(Sénégal), Nouha Bangoura(Sénégal), Gilbert Kipkpech Cheruiyot(Kenya), Arsenio Marengula(Mozambique), Lahsen Azgaou(Maroc), Mahmoud Abou El Regal( Egypte) et Souru Phatsoane(Leshoto).