Afrique: Incertitudes sur la reprise des qualifications CAN

Après l'annulation de six matchs lors de cette dernière fenêtre FIFA du mois d'octobre dont le match Sénégal-Mauritanie de mardi dernier, des incertitudes continuent de planer sur la tenue des compétitions internationales et notamment des 3e et 4e journées de la CAN 2021.

De l'avis du professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste en droit et économie du sport, la réflexion au niveau de la CAF doit aller très vite au risque de voir les qualifications être confrontées à de nouveaux reports si l'on sait que la phase finale a déjà été repoussée à début 2022.

Avec l'annulation de la rencontre Sénégal-Mauritanie du mardi 13 octobre dernier et de cinq autres matchs amicaux, la CAF devrait lancer très vite la réflexion pour l'organisation des journées 3 et 4 des éliminatoires de la CAN 2022 programmées entre le 9 et le 17 novembre prochain.

Selon le professeur Abdoulaye Sakho, spécialiste en droit et économie du sport, l'instance continentale doit relever le défi et trouver des réponses face à l'incertitude qui pèse actuellement sur l'organisation des prochaines compétitions continentales.

« C'est à la CAF de montrer à la face du monde, à la FIFA, qu'elle peut 'organiser. Mais comment organiser ? Ce qui intéresse aujourd'hui, c'est moins le résultat sportif que le déroulement de la compétition. Sinon, ça va avoir des répercussions sur toutes les compétitions qui vont venir », a-t-il indiqué.

En termes d'incidences, ils vont concerner non seulement les rencontres comptant pour ces prochaines journées des éliminatoires de la CAN 2022 et celles des journées 5 et 6, prévues au mois de mars.

Mais il pourrait également l'avoir sur la phase finale de la CAN qui, on le sait, a été décalée de 2021 au début 2022. « Si on ne joue pas, il y a de fortes chances que la CAN puisse encore être repoussée et cela peut créer d'énormes difficultés. Alors, il faut réfléchir vite et c'est en prenant de bonnes décisions.

La Covid-19 a créé des problèmes jusqu'au niveau des Etats qui ont eu d'énormes difficultés à prendre des décisions», relève-t-il tout en préconisant la possibilité d'organiser un huit clos total des rencontres. « Il y a des pays qui ont décrété l'Etat d'urgence. Le Sénégal avait décrété l'Etat d'urgence sanitaire.

Quand on regarde au niveau continental, on a des difficultés. Il faudra prendre vite la décision de s'organiser pour que l'on puisse jouer. Et il faudra faire un huis clos total. On aura un peu mal parce que nous n'avons pas l'occasion d'organiser les grands matchs », soutient-il.