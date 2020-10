Sénégal: Inauguration de l'EMAMTI- L'armée «immortalise» Landing Bessane, le premier intendant militaire sénégalais

Le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, a inauguré hier, jeudi 15 octobre 2020, l'Ecole militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance (EMAMTI) à l'ex lycée Jean Mermoz de Dakar dorénavant baptisé Landing Bessane, du nom du premier Intendant-Colonel sénégalais.

Selon le ministre, l'érection de cette école moderne, qui sera un pôle unique de formation pour les Armées, les autres Forces de défense et de sécurité, permettra de répondre positivement à une forte demande face à une disponibilité de plus en plus de places de stages dans les Ecoles d'administration des pays partenaires.

Cette cérémonie s'est déroulée devant les dignitaires des Armées et des enfants du Colonel-Intendant qui s'est absenté pour des raisons médicales.

L 'Armée sénégalaises vient de se doter d'une Ecole militaire d'administration et des métiers techniques de l'intendance (EMAMTI).

L'établissement de formation est logé au lycée Jean Mermoz, baptisé désormais au nom de l'Intendant-Colonel Landing Bessane, représenté à la cérémonie d'inauguration par ses enfants, parce qu'étant alité.

A l'endroit des enfants de l'intendant, le ministre Me Sidiki Kaba dira: «je compte sur vous pour lui transmettre nos vives et chaleureuses salutations ainsi que nos vœux de bonne santé et de longévité, et lui dire que le baptême de ce camp n'est que juste reconnaissance des éminents services qu'il a rendus à notre pays».

Même s'il a été inauguré hier, jeudi 15 octobre 2020, par le ministre des Forces Armées, Me Sidiki Kaba, les cours d'Etatmajor ont déjà commencé dans cet établissement il y a une semaine, nous renseigne-t-on.

EMAMTI, UNE PREMIERE DEPUIS 1960

Pour le ministre, la création de cette école s'inscrit dans la dynamique des Armées de réaliser l'objectif du président de la République, Macky Sall, Chef suprême des Armées de «ne ménager aucun effort pour faire de la formation un des piliers de la modernisation de notre outil de défense, à l'horizon 2025.

Il y a lieu de rappeler que, de 1960 à nos jours, aucun intendant militaire n'a été formé sur le sol sénégalais. Les intendants étaient formés en France ou au Maroc, pays partenaires du Sénégal.

Cette école sera un pôle unique de formation pour les Armées et les autres Forces de défense et de sécurité, permettra de répondre à une forte demande face à une disponibilité de plus en plus faible de places de stages dans les écoles d'administrations des pays partenaires», a fait savoir Me Kaba.

Et de poursuivre que «l'ouverture de cette école s'inscrit dans le cadre dans l'engagement du Commandement de prendre en charge de manière globale la gestion de la capacitation de nos personnels et ouvre la voie de la disponibilité des ressources humaines de qualité, avec l'appui et l'expertise nationale.

Dans le cadre de la montée en puissance des Armées à l'horizon 2025, la création de nouvelles structures dédiées à l'éducation et à la formation est indispensable pour disposer de personnels qualifiés, aptes à assurer les missions multidimensionnelles et complexes que les Armées sont appelées à exécuter dans le monde».

ROLES ASSIGNES A L'EMAMTI

EMAMTI aura pour mission d'assurer la formation aux techniques et spécialités de l'administration militaire, au profit des intendants militaires, des officiers d'administrations, des sous-officiers et des militaires de rang.

Elle accordera une place importante à la formation en logistique opérationnelle des Armées, notamment dans le domaine du soutien à l'Homme regroupant des fonctions indispensables au maintien de la capacité opérationnelle des Forces qui veillent à la sécurité et à l'intégrité national.

Afin de développer les synergies indispensables à une administration intégrée, l'établissement établira également un partenariat avec les écoles et centres nationaux de formation de référence pour armer les cadres à avoir une parfaite maîtrise de la réglementation en vigueur dans l'administration publique.

Conformément à une tradition bien établie, l'EMAMTI sera ouverte aux pays amis et contribuera au renforcement de la coopération militaire sous régionale en matière de formation. EMAMTI peut accueillir plus de 200 apprenants, car il y a un bloc de 280 lits et un bloc de 84 chambres.

PORTRAIT - INTENDANT-COLONEL LANDING BESSANE : Parcours du premier administrateur militaire sénégalais

Né en 1932 à Diamaguène dans le Cercle de Nioro du Rip, Intendant Landing Bessane a fait ses études primaires dans la même ville.

Avant de poursuivre le cycle secondaire à l'école des enfants de troupe de Saint-Louis du Sénégal, actuel Prytanée militaire Charles Ntchoréré.

Le 28 octobre 1950, il commence sa carrière militaire dans l'Armée française au 7e Régiment de Tirailleurs Sénégalais. Il gravit rapidement les échelons jusqu'au grade de Sergent-chef, le 19 mars 1956, période pendant laquelle il servit successivement à Dakar et au Proche-Orient.

Admis à l'Ecole de Formation des Officiers Ressortissants des Territoires d'OutreMer (EFORTOM de Fréjus en France, sa formation fut baptisée «Centenaire» (1956-1958). L'homme est nommée sous-lieutenant la même année et ambrasse très tôt le métier d'administrateur militaire à Marseille dès sa sortie d'école.

Le 11 mars 1960, il est affecté au 7e Régiment Interarmées d'Outre-Mer avec comme Poste à Madagascar. Le 8 décembre 1962, il est transféré au 1er Bataillon de de la Nouvelle Armée sénégalaise, entres autres promotions et grades.

Admis à l'Ecole Supérieur d'Intendance de Paris, il subira une formation de 2 ans, avant de retourner au 1er Bataillon d'infanterie. En 1972, il est nommé Chef de Corps compagnie Intendance, et Directeur de l'Intendance, le 1er aout 1974, devenant ainsi le premier intendant militaire sénégalais à la tête de cette institution.

Au grade d'Intendant-Colonel, il occupe les fonctions d'Inspecteur des Affaires Administratives au ministère des Forces Armées à partir du mois d'aout 1980.

Le 1er septembre 1987, il est nommé attaché militaire naval et de l'air à l'ambassade du Sénégal au Maroc ; avant de faire valoir ses droits à une pension de retraite le 31 décembre 1989.

Sa brillante carrière au Sénégal, à Madagascar et en Indochine lui a valu d'être décoré des grades : d'Officier de l'Ordre du mérite; de Commandeur de l'Ordre national du Lion; Croix de guerre avec étoile de Vermeil ; Croix de guerre avec Etoile de Bronze ; de la Médaille coloniale avec agrafe Extrême Orient ; et de la Médaille commémorative de la campagne d'Indochine