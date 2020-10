Cote d'Ivoire: Fonds de prévoyance de la police nationale - 44 mutualistes reçoivent plus de 166 millions Fcfa

Fonds de prévoyance de la police nationale is back. Cette formule n'est pas assez forte pour exprimer la satisfaction et la joie des fonctionnaires de police, depuis la prise de fonction du nouveau directeur général du Fonds de prévoyance de la police nationale (Fppn), le commissaire divisionnaire Coulibaly Koffi Aminata.

44 mutualistes qui ont souscrit au Plan d'épargne plus (Pep) et dont les contrats sont à terme depuis 2014 pour certains et 2015 pour d'autres, ont enfin reçu hier leurs chèques au siège du Fppn à Marcory Zone 4.

D'un montant de 166.462.950 Frs Cfa. Les bénéficiaires ou leurs ayants-droit n'ont pas du tout boudé leur joie et bonheur « après tant d'années d'attente et de désespoir pour les plus chanceux, quand d'autres sont décédés sans avoir reçu leurs chèques ».

Cette cérémonie intervient un mois après la première, où quatorze bénéficiaires du même produit dont les contrats étaient à terme entre 2011 et le premier trimestre de 2014, se sont partagé près de 60 millions (59.501.825 Fcfa). Ce sont donc plus de 225 millions Fcfa que la nouvelle équipe dirigeante du Fppn vient de payer aux mutualistes.

Le directeur général du fonds, le commissaire divisionnaire Coulibaly Aminata a saisi l'occasion pour réaffirmer son engagement à faire du remboursement des épargnes des policiers un pilier de son mandat.

« L'honneur et la dignité du policier qui a consenti des efforts pour préparer sa retraite ne saurait être foulés aux pieds, quelles que soient les difficultés rencontrées... », s'engage le Dg du Fppn.

Qui invite les fonctionnaires de police à ne pas hésiter à s'adresser à ses services pour toutes les questions de paiement de fin de contrat ou de santé.

« Aucun visiteur ou usager ne doit être refoulé au motif qu'il n'a pas pris de rendez-vous », précise Coulibaly Koffi Aminata.

Au nom des bénéficiaire, le commissaire divisionnaire de police Lazare Surkulani a traduit sa gratitude à la nouvelle équipe dirigeante du fonds. Qui redonne au policier sa dignité.

Le produit « Plan épargne plus » est une formule d'épargne que le policier choisit tout au long de sa carrière, pour s'assurer une retraite agréable.