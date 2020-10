Sénégal: Kaolack nostalgique de son statut de place forte du sport

Région à fort potentiel sportif dans un passé récent, Kaolack a beaucoup perdu de terrain, à l'image de son football qui a disparu de l'élite.

Une situation liée, en bonne partie, à l'absence d'infrastructures sportives dans la circonscription territoriale où le complexe du stade Lamine Guèye est la seule vraiment digne de ce nom. Plongée dans une région où tout reste à construire pour développer la pratique sportive.

À l'évocation du stade Lamine Guèye de Kaolack, les férus de ballon rond se remémorent le match retour délocalisé dans la capitale du Saloum entre l'équipe nationale de football du Sénégal et celle du Maroc, en 1975.

Le score anecdotique de 2-1 en faveur de la bande des Mbaye Fall, Christophe Sagna qui était synonyme d'élimination (0-4 à l'aller) retient moins l'attention que cette grande première d'une rencontre officielle à domicile de l'équipe nationale du Sénégal disputée hors de Dakar.

Le stade Lamine Guèye était alors un vrai bijou inauguré dans la foulée des activités décentralisées de la Fête de l'indépendance à l'initiative du Président Léopold Sédar Senghor.

Le terrain d'une dizaine d'hectares arraché pas sans mal à la Ligue régionale des courses hippiques avait servi à construire un complexe sportif avec un stade de football gazonné, un terrain annexe et un stadium polyvalent pour le basketball et le handball.

Plus de 56 ans après, aucune autre infrastructure de cette dimension n'a été construite dans la région, au grand dam des sportifs, toutes disciplines confondues.

Dans son bureau du centre d'accueil jouxtant le terrain polyvalent du stadium, le Directeur du complexe, Mame Kor Faye, a passé des journées à jouer les équilibristes : comment planifier l'occupation de la seule aire de jeu fonctionnelle entre une dizaine de clubs civils, 73 Asc, le sport travailliste et les écoles de football.

«À Kaolack, le stade Lamine Guèye est l'arbre qui cache la forêt en termes d'infrastructures sportives. À force de surexploiter ce stade, il n'est plus, aujourd'hui, que l'ombre du joyau qui a accueilli, en 1975, la première rencontre décentralisée de l'équipe nationale de football.

La dernière en date organisée sur place fut celle entre l'As Saloum et l'Espérance de Tunis en 2008, en compétition africaine des clubs. Et il avait fallu opérer des travaux pour se mettre aux normes de la Caf», se rappelle celui qui était à l'époque l'entraineur adjoint de la formation kaolackoise.

En dépit de la dernière rénovation de l'édifice en 2012, dans la coopération avec la République populaire de Chine, l'édifice offre les allures d'un monument en péril.

Le stade a une capacité de 1500 places assises, l'aire principale de jeu, avec sa surface en tartan, paie la forte sollicitation des footballeurs locaux, avec, en plus, ces 3 dernières années, l'équipe de la Sonacos de Diourbel qui y joue ses matchs à domicile.

Les vestiaires, réhabilités lors du match As Saloum-Espérance de Tunis, sont retombés dans un état indigne d'une infrastructure de ce niveau.

Les raisons de cette dégradation avancée, selon le Directeur du complexe tournent autour du fait qu'il s'agit d'une infrastructure qui n'a pas le niveau national comme les stades L.S Senghor, Iba Mar Diop de Dakar ou Lat Dior de Thiès.

«C'est le Conseil départemental qui en assure la gestion. Nous dépendons des recettes pour régler les frais d'entretien et de maintenance.

À ce niveau, le déséquilibre est flagrant, il nous faut à peu près de 5 journées de navétanes pour acheter une ampoule pour les projecteurs permettant de programmer des rencontres en nocturne», fait noter Mame Kor Faye.

Une infrastructure surutilisée

À Kaolack, le manque d'infrastructures sportives pose problème à la commune, au département et à toute la région, estime Souleymane Thioune.

Le président de l'Odcav de Kaolack regrette qu'il n'y ait, dans toute la région, qu'un seul stade fonctionnel, le stade Lamine Guèye. «Il n'y a même pas de stade municipal dans la commune.

C'est en cours de construction, d'ailleurs, le mur de clôture a été déjà érigé », fait-il savoir en rappelant que la seule commune de Kaolack compte 77 Asc réparties en 7 zones. «sur le plan départemental, nous sommes à 225 Asc.

Si donc toutes les zones veulent jouer au stade Lamine Guèye, sans compter le sport civil, ça va tirer en longueur», estime M. Thioune.

Le hic, dit-il, c'est que hormis le stade Lamine Guèye, il n'existe même pas de terrains vagues dans la commune. «Nous sommes obligés, parfois, de nous rabattre vers les lycées Valdiodio Ndiaye et Abdoulaye Niasse.

À ce rythme, il devient difficile de terminer nos compétitions à temps. C'est ce qui fait que, souvent, notre championnat navétanes s'étale jusqu'en février. Cela constitue un empiètement considérable sur l'année scolaire», explique-t-il.

De l'avis de Souleymane Thioune, Kaolack est une ville sportive et devrait disposer de davantage d'infrastructures pour encourager la pratique sportive. «Le premier match international disputé dans ce stade et qui a opposé le Sénégal au Maroc, date de 1975. À l'époque, Kaolack ne comptait que 15 quartiers.

Aujourd'hui, la donne a changé. Kaolack en compte 37 avec une pléthore d'équipes et tout le monde veut jouer au stade.

C'est quasi impossible», dit-il. Ce qui fait croire au président de l'Odcav de Kaolack que «quels que soient les investissements, avec l'utilisation excessive du stade Lamine Guèye, l'infrastructure est exposée à la détérioration et risque de ne pas durer».

Ainsi, souligne-t-il, «il est nécessaire voire indispensable d'avoir un nouveau stade et d'autres aires de jeu pour permettre à la jeunesse de s'épanouir et pour promouvoir la pratique sportive dans toutes les localités de la région».

Des stades municipaux souhaités pour soulager Lamine Guèye

La solution au manque d'infrastructures sportives à Kaolack pourrait venir des stades municipaux dans les principaux chefs-lieux de départements.

C'est le cas notamment à Nioro et à Guinguinéo mais aussi dans les communes de Kahone, Gandiaye, Paoskoto et Ndoffane. Une alternative pour ces villes dont les équipes fanions en Nationale 2, reçoivent chez elles, informe Boli Diallo, membre du bureau de la ligue régionale.

La commune de Kaolack a lancé, il y a 3 mois, les travaux du stade municipal à Sing Sing en face du campus pédagogique de l'université régionale, qui pourrait à terme soulager le stade Lamine Guèye.

Ce serait une deuxième infrastructure susceptible d'accueillir les compétitions navétanes, principal cadre d'expression d'un football local en pleine descente aux enfers.

Le président de l'Odcav espère que l'achèvement du stade municipal de Kaolack permettra, un tant soit peu, de désengorger le stade Lamine Guèye et de renforcer l'offre.

De même, Souleymane Thioune préconise la construction d'autres infrastructures sportives dans les autres départements de la région (Guinguinéo et Nioro du Rip).

Les autres disciplines sportives sont logées à la même enseigne. Le stadium n'a plus l'occasion de vibrer après la fulgurance de l'équipe de handball et de l'As Saloum en basket.

Un vide mis à profit par les promoteurs de lutte pour organiser régulièrement des tournois de seconde catégorie. Les galas de karaté et de judo se font rares depuis l'exil des champions d'Afrique Dame Ndao, Madieyna Diouf ou Mohamed Rajab.

Seul le handball tente de surnager

Jadis place forte du sport national, la région de Kaolack est aujourd'hui rentrée dans les rangs. Aucun club en ligue professionnelle de football.

Le basket tarde à décoller et le hand disparu des tablettes de l'élite. Sur les raisons de ce recul du sport régional, les dirigeants évoquent d'autres facteurs, en plus du manque d'infrastructures soulevé par ailleurs.

Président de Kaolack Football Club (Kfc), Abda Athie indexe l'absence de soutien. « Contrairement aux autres régions où les personnalités politiques ou les mécènes accompagnent les clubs civils, à Kaolack, assurer un regroupement à son équipe relève de l'exploit.

Seule la mairie nous octroie une subvention annuelle reçue tardivement, en même temps que les Asc », soutient-il.

Dès lors, «c'est le règne de la débrouillardise et de l'improvisation qui ne favorisent pas une bonne performance», regrette ce dirigeant sportif emblématique dont le club a une franchise en 1ère division féminine.

La Ligue régionale de football a deux clubs (As Saloum et Diamano) en N1. Pour l'étage d'en dessous, ils sont 2 (Kfc et Guinguinéo) alors que 18 entités sont dans le championnat régional.

Le handball est la seule discipline où la région émarge parmi l'élite. Cette performance relative n'en cache pas moins des difficultés énormes.

Président de Kaolack Handball Club issue de la fusion de Boustane et de Kocc, Ibrahima Bèye, par ailleurs, patron de la ligue, déplore, à son tour, le peu d'intérêt que suscite la discipline chez les décideurs et le public.

« Nous avons la malchance de manager une discipline qui ne bénéficie aucunement d'un quelconque appui. Seule la commune de Kaolack octroie des subventions à Saloum Handball en garçons et Kaolack Handball en filles.

Pour la ligue, c'est la fédération qui vole à notre secours. L'un dans l'autre, il est difficile pour nos équipes de s'en sortir », déplore ce dirigeant de la petite sphère.

Du côté de la balle orange, les acteurs ne sont pas mieux lotis. Pire, ici les besoins sont plus importants. Le matériel, dont les balles et les cerceaux, sont difficilement à la portée des équipes (Saloum basket et Kaolack basket club et Pie XII) sociétaires de la ligue 2.

Conséquences : de vaines tentatives d'accéder au palier supérieur de l'élite du basket ball. Des difficultés d'intendance et de logistiques qui désespèrent le patron de la ligue Youssoupha Fall.

La lutte dont l'arène municipale est le refuge des animaux en divagation, paie elle aussi le manque de moyens en dépit de réelles potentialités parmi les écuries locales.

L'athlétisme régional qui a révélé les Cheikh Touradiou Diallo ou Amy Mbacké Thiam, l'ancienne championne du monde du 400 m plat, est au creux de la vague malgré l'engagement des dirigeants de l'Asc Ngan Saer, le club d'origine de la seule Lionne à s'être installée sur le toit du monde dans la première discipline olympique.