Cote d'Ivoire: Le village d'Abobo-Baoulé s'inscrit dans la norme ISO 37101

Le village d'Abobo-Baoulé devient le tout premier village à adopter la norme ISO 37101 en matière de développement durable au sein des communautés territoriales en Côte d'Ivoire.

La validation du travail scientifique qui a abouti à ce résultat a été faite récemment au cour d'un séminaire, qui a réuni à Abobo- Baoulé l'équipe d'experts, la communauté villageoise et la chefferie dudit village.

En fait, l'organisation Internationale de normalisation « ISO » a élaboré la norme 37101, qui a pour avantage de créer un avenir plus durable pour les collectivités, avec un meilleur environnement local, un lieu de vie plus heureux et plus sain pour les citoyens.

Cette norme qui établit des exigences d'un système de management pour le développement durable, est destinée à renforcer les capacités des communautés territoriales et à s'appuyer sur les initiatives locales.

Elle renferme les enjeux économiques, sociaux et environnementaux au sein desquels sont identifiés, examinés, et documentés l'ensemble des finalités et des domaines d'action du développement durable d'une communauté territoriale.

C'est dans cette dynamique que la chefferie du village d'Abobo-Baoulé, avec à sa tête son chef Amondji Djongon Claude, a sollicité le groupe de recherche environnement et gestion des collectivités territoriales par approche normative (Egctan), option environnement de l'institut de géographie tropicale (Igt) de l'université Félix Houphouët-Boigny, comme équipe technique d'accompagnement.

Après plusieurs mois d'investigations basées sur les opinions des populations du village d'Abobo-Baoulé relativement à la gouvernance de la chefferie, Egctan est parvenue à élaborer le plan stratégique du village pour la période 2020-2025.

Et ce, autour de quatre enjeux, à savoir, « environnement et santé des populations » qui traite de l'aménagement du village, de collecte des ordures ménagères, la lutte contre les maladies environnementales, la sécurité sanitaire des aliments vendus dans les maquis et les rues, la formation-sensibilisation des populations.

Le second enjeu, « sécurité, cohésion sociale et bien-être des Populations », évoque entre autres, des initiatives pour la création et le maintien des emplois.

« Gouvernance améliorée du village », avec les axes d'intervention comme : Programme de Certification selon ISO 9001 V2015, gestion efficace et efficiente des services.

Enfin, le quatrième enjeu, « finances et taxes du village », s'intéresse à la mobilisation des ressources du village et le budget d'investissement.

Ces quatre enjeux ont déterminé plus de 30 axes d'intervention qui, grâce aux activités à mener et le respect des délais à les réaliser, doivent répondre avec satisfaction aux six finalités du développement durable que sont : l'attractivité, l'amélioration et la préservation de l'environnement, la résilience, l'utilisation responsable des ressources, la cohésion sociale, et le bien-être des populations.

Il faut noter par ailleurs que sous l'égide de Côte d'Ivoire normalisation (Codinorm), organisme national de normalisation et de certification, Egctan œuvre à aider les collectivités territoriales à dégager des plans stratégiques intégrés pour le développement durable, en empruntant la démarche du système de management de la qualité.

L'exemple d'Abobo-Baoulé devrait faire tache d'huile auprès d'autres collectivités.