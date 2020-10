Gabon: JUDO - Grand Chelem de Hongrie - Me Jean-Claude Djimbi attendu à Budapest

Etant donné que les compétitions de Judo reprennent dans quelques jours, la World Judo Tour reprend également ses droits. La crise sanitaire ayant été à l'origine du blocus depuis plusieurs mois, la Fédération International de judo a décidé de remonter sur les tatamis, et notre compatriote Me Jean-Claude Djimbi a été sélectionné pour y participer.

L'arbitre international gabonais, Me Jean-Claude Djimbi, 19ème au classement olympique, a été retenu par la Fédération Internationale de Judo pour officier lors du Grand Chelem de Hongrie qui aura lieu du 22 au 26 octobre 2020 à Budapest. Une information confirmée par le président de la FIJ, l'Autrichien Marius Vizer.

Ce dernier a d'ailleurs déclaré que « C'est un moment historique pour le judo mondial et pour le sport. Nous attendons avec impatience l'organisation du Grand Chelem, conformément aux règlements de la FIJ et dans le strict respect des mesures mondiales de santé et de sécurité. Nous devons nous adapter pour le Covid-19, et quelle meilleure façon de le démontrer que le retour de notre bien-aimé World Judo Tour ».

L'arbitre gabonais, Me Jean-Claude Djimbi s'est également exprimé sur sa sélection, et s'est dit ravi de prendre part à ce grand tournoi, « Après plus de sept mois de pause, je suis très heureux de faire partie du groupe des premiers arbitres à reprendre la compétition internationale (... ) à cet effet, j'ai dû adapter ma préparation à cause de la situation sanitaire. Les webinaires avec l'Union africaine de judo et la Fédération internationale de judo me permettent de rester très serein pour la suite, vu l'état d'urgence encore en vigueur. Qu'à cela ne tienne, je sollicite, une fois encore, le soutien de mon pays afin de m'accompagner sur le chemin de la qualification pour Tokyo-2021 ».