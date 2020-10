Gabon: Transmed /Sunu Assurances - Une union au cœur de l'être humain

Transmed, structure privée des prestations dans les domaines de la santé à domicile et Sunu Assurances IARD Gabon ont signé un partenariat le 14 octobre 2020 à Libreville. Cette convention entre les deux parties a été paraphée par Patricia Bouddhou-Chavihot et Cyrille Endama, respectivement Directeur général Sunu Assurances IARD Gabon et Président-Directeur-Général de TransMed. Cette union entre les deux structures consiste à la mise en place d'un partenariat mutuellement bénéfique pour offrir aux assurés d'une part, le transport médicalisé par ambulance et d'autre part, la possibilité de bénéficier des soins à domicile.

Signatures, poignée de mains et échange de documents ont scellé l'union entre Transmed, structure privée des prestations dans les domaines de la santé à domicile et Sunu Assurances IARD Gabon. Patricia Bouddhou-Chavihot, Directeur général Sunu Assurances IARD Gabon et Cyrille Endama, Président-Directeur-Général de TransMed ont exprimé leur satisfaction quant aux liens qui unissent désormais les deux partenaires militant pour le bien-être des Gabonais.

« Nous avons l'ambition d'être la société préférée des Gabonais. Nous avons en commun, l'être humain. Il est au centre de tout pour nous. Cette initiative innovante qui nous a vraiment touchés au plus profond de nous et qui a fait que l'on adhère et que l'on accepte de tisser ce lien et d'arriver aujourd'hui à la signature de ce partenariat que nous espérons tous qu'il sera riche et prospère » fait savoir Patricia Bouddhou-Chavihot.

Pour elle, la proposition de Transmed a trouvé son accord auprès de Sunu parce qu'ils vont ensemble, apporter ce mieux-être espéré par les populations gabonaises. Et ce, avec la prise en charge médicale à domicile et la prise en charge en transport médicalisé.

Enzo Willy Mbira Nze, Responsable Marketing et Commercial de TransMed, nous apprend que la collaboration entre les deux structures est de longue durée. « Nous discutons depuis le stade embryonnaire de Transmed par rapport au caractère humain, des intentions humaines des deux structures. On aimerait être la Solution préférée des populations gabonaises. Elles ont besoin des soins. Nous voulons être les plus rapides, plus efficaces, plus accessibles » ajoute t- il.

Guibertran Ericel Ipédissy, Gestionnaire Santé à Sunu n'a pas manqué de saluer ce partenariat, ô combien louable pour lui ! Pour lui,c'est une initiative louable, innovante et humaine que Sunu et Trasmed ont décidé de mettre ensemble. « Nous visons à améliorer nos garanties, satisfaire nos clients, pallier à un vide sanitaire. Nous avons été approchés par des clients sur la possibilité de bénéficier d'un transport médicalisé et bénéficier des soins à domicile pour les patients à mobilité réduite. C'est dans ce cadre que nous avons décidé de mettre en place ce partenariat » rassure- t-il.

Durant cette période de crise sanitaire, beaucoup ont fait face à la difficulté de joindre les hôpitaux, fait savoir Enzo Willy Mbira Nze, Responsable Marketing et Commercial de TransMed. « Aujourd'hui avec Transmed, l'hôpital peut venir à la maison. Transmed devient accessible par l'entremise de Sunu » précise-t-il.

Aussi, faut-il préciser à des fins utiles que l'intérêt de cette collaboration entre les deux structures sociales vise à permettre aux assurés de profiter de la garantie transport et évacuation par ambulance qui sont des garanties contractuelles et par extension ; permettre aux patients à mobilité réduite une prise en charge à domicile quand le cas ne nécessite pas le transfert vers un hôpital ou une clinique. Les bénéficiaires ne sont et restent que les assurés de Sunu Assurances IARD Gabon, c'est à dire, toutes les personnes ayant souscrit à un contrat santé auprès de ladite structure d'assurances.