Gabon: Une pensée pour la femme rurale

La 12eme édition de la Journée internationale de la femme rurale a été célébrée le 15 octobre 2020. Le thème retenu au Gabon était « Promouvoir les activités socio-économiques des femmes rurales, moteurs de la résilience en temps de pandémie ». La première dame Sylvia Bongo Ondimba a pour l'occasion, renouveler sa volonté de porter main forte aux femmes.

C'est à l'immeuble Arambo que Biendi Maganga Moussavou ministre de l'Agriculture, de l'Elevage, de la Pêche et de l'Alimentation et Prisca Nlend Koho ministre des Affaires sociales et des Droits de la femme, ont commémoré cette journée dédiée à la femme rurale. Celles qui représentent plus d'un quart de la population mondiale. Selon l'Organisation des Nations-Unies (ONU), elles jouent un rôle majeur dans la production vivrière et agricole.

La première dame Sylvia Bongo Ondimba a, à travers une publication sur les réseaux sociaux, déploré la considération accordée aux femmes qui labourent la terre. « Au Gabon, les femmes rurales jouent un rôle décisif dans le développement économique et social de nos communautés. Elles continuent pourtant à faire face à la discrimination qui les empêche de s'épanouir pleinement ».

Aussi, c'est dans le cadre de son combat pour l'égalité hommes femmes qu'elle a présenté ses plans d'avenir pour que les femmes rurales ne soient plus marginalisées dans la société, au regard de leur lourd travail. « La stratégie de promotion des droits de la femme et de réduction des inégalités femmes/hommes au Gabon entend leur donner la juste place qu'elles méritent et assurer leur autonomisation économique en améliorant leur accès au financement et à la bancarisation par la mise en place de tontines digitales. Ensemble, continuons d'avancer pour que chacune d'entre elles puisse exploiter au mieux, et dans les meilleures conditions, cette richesse qu'est la terre ».

Les femmes rurales qui sont pour la plupart cultivatrices, contribuent fortement à la production alimentaire. En ce temps de crise sanitaire, elles ont continué à jouer leur rôle. Leur importance reste donc capitale dans notre société.