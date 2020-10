Afrique: En deuil, l'Angola joue l'Africain des échecs

Luanda — Après la récente disparition physique du meilleur joueur de tous les temps des échecs, Adérito Pedro, l'Angola participera, à partir de ce vendredi, au Championnat Zonale d'Afrique pour les équipes 4.5 d'échecs en ligne.

La compétition se déroulera du 16 au 18 de ce mois, dans un système de tous contre tous en neuf journées, à raison de trois par jour, à un moment où les Angolais pleurent encore son Maître International.

L'équipe nationale se repose au premier tour et n'entre en scène qu'au second contre le Botswana, selon le tirage au sort de la compétition, qui compte sur la participation de neuf pays.

Lors de la troisième journée, l'équipe nationale affrontera le Lesotho. Constitution des équipes nationales Les hommes, sous la direction de João Júlio, intègrent Sérgio Miguel - MF / Elo 2377 et Vanderson Dias - EN / 2115 (tous deux de Progresso Sambizanga) et David Silva - MI / 2258 (Ditrov). Manuel Alberto - MF / 2147 (Viana), Lutuíma Amaro - CM / 2050, Domingos Júnior - MF / 1834 et Márcio Filipe - EN / 1990 (tous de l'école Macovi), complètent le tableau. Les femmes, sous la direction d'Irineia Gabriel, sont Esperança Caxita - MI / Elo 1882 et Luzia Pires - MF / 1752 (toutes deux du 1º de Agosto).

Ednásia Júnior - MF / 1808 et Olga Costa - 1337 (toutes deux de l'école Macovi), Jemima Paulo - 1559 (école Ditrov), Delfina João - CM / 1727 (Progresso de Sambizanga) et Renelsa António - 1292 (Castilhos do Cunene).