Angola: João Lourenço réaffirme sa lutte contre la corruption

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a renouvelé jeudi, à Luanda, son engagement dans la lutte contre la corruption, soulignant que ce fléau aura déjà arraché à l'Etat angolais au moins 24 milliards de dollars.

Lors de son discours à la nation, le Chef de l'État angolais a admis qu'il était probable que plus tard, des chiffres bien plus importants soient annoncés, ce qui en soi dépasse déjà le montant de la dette de l'Angola envers son principal créancier.

Les données gouvernementales indiquent que, dans le cadre du processus de recouvrement d'avoirs, l'État a déjà récupéré des biens immobiliers et de l'argent d'une valeur de plus de 4,9 milliards de dollars, dont plus de 2,7 milliards dollars en espèces.

L'autre partie, estimée à plus de 2,1 milliards de dollars, résulte de la saisie de biens immobiliers, d'usines, de terminaux portuaires, d'immeubles de bureaux, d'immeubles d'habitation, de stations de radio et de télévision, d'unités graphiques, d'établissements commerciaux et autres.

La lutte contre la corruption et l'impunité est l'un des «chevaux de bataille» de la gouvernance du Président João Lourenço. Il fait partie de l'ensemble de mesures de l'Exécutif pour assurer la création d'un environnement plus favorable à l'investissement privé.