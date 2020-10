Congo-Brazzaville: Environnement - Un programme interactif montre l'importance des tourbières

Selon la dernière évaluation de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques, 75 % des terres, 66 % des océans et 85 % des zones humides de notre planète ont subi les effets négatifs de l'activité humaine. Les rapports des Nations unies tirent également la sonnette d'alarme sur la crise climatique et les points de basculement depuis lesquels nous pourrions ne pas être en mesure de restaurer la capacité de notre planète à fournir les biens et services vitaux.

Afin d'acquérir des connaissances sur la façon dont la nature fonctionne et fournit des biens et des services à l'humanité, la campagne du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE), « Wild for Life 2.0 » emmène les utilisateurs dans un voyage interactif pour découvrir quatre écosystèmes distincts : marin, tourbières, savanes et forêts. Ce voyage montre, entre autres, en quoi ces écosystèmes sont essentiels au bien-être de l'être humain, quelles sont les menaces qui pèsent sur eux et ce que chacun peut faire pour les protéger.

Avec ce voyage, l'objectif des initiateurs est de présenter un écosystème unique présent partout dans le monde et pourtant la merveille la moins explorée de toutes les merveilles naturelles de la planète : les tourbières. Cet écosystème unique fonctionne depuis la nuit des temps et filtre l'eau douce, nourrit les plantes médicinales, protège les terres contre les inondations, capture et stocke d'énormes quantités de carbone. En fait, bien qu'elles n'occupent que 3 % de la surface de la planète, elles stockent deux fois plus de carbone que toutes les forêts du monde réunies.

Le voyage interactif à la découverte des tourbières de « Wild for Life 2.0 », présente plusieurs tourbières d'importance mondiale telles que la tourbière de la péninsule Mitre, dans le sud de l'Amérique du Sud. Kristine Tompkins, la marraine des zones protégées parle de l'importance des tourbières en ces termes : « La protection, la restauration et la gestion durable des tourbières nécessitent l'engagement et la participation de toutes les parties prenantes, y compris du secteur privé. L'approche de « dôme de tourbe » qui considère le fonctionnement des tourbières comme un écosystème de dôme entier y est adoptée, afin de gérer l'hydrologie comme un tout, plutôt que de diviser la gestion entre concessions ou frontières politiques ».

La nature est notre meilleur allié dans la lutte contre le changement climatique. Elle agit rapidement et fournit des résultats, mais il lui faut aussi du temps pour se rétablir, il est par conséquent grand temps d'agir et d'investir dans les tourbières en tant que solution incroyable fondée sur la nature.