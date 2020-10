Congo-Brazzaville: Voir ou revoir - « Cook off » de Tomas Brickhill

« Cook Off », la comédie romantique zimbabwéenne d'environ 1h 40 mn, sortie sur Netflix, met en scène une jeune mère célibataire passionnée de gastronomie qui va se retrouver malgré elle à participer à l'émission « Battle of the chefs », un concours de cuisine locale.

Étincelante et intelligente, la belle Anesu s'est retrouvée enceinte par mésaventure et l'excellente élève qu'elle était a dû se détourner du chemin de l'école pour s'occuper à plein-temps de son fils. « La vie est injuste, j'avais des rêves. Malheureusement, je me retrouve serveuse dans un boui-boui », confie-t-elle à sa meilleure amie dès les premières images du film. La passion d'Anesu, magnifiquement interprétée par l'actrice Tendaiishe Chitima, c'est la cuisine et, avec son fils Tapiwa, ils aiment se lancer des petits défis culinaires comme dans l'émission « Battle of the chefs ».

La vie de la jeune femme bascule lorsque son fils et sa grand-mère Gogo lui font la surprise de l'inscrire à l'émission. La jeune mère célibataire se retrouve alors confrontée à des professionnels du métier, mais elle va s'accrocher, car il y a 10 000 dollars à la clé ! Rien d'intriguant car on devine très vite la fin de l'histoire, le générique à peine lancé. La sincérité et la conviction des interprètes s'allie à un scénario prévisible mais efficace ainsi qu'à une qualité d'image tout à fait correcte. Et malgré quelques facilités de scénario faisant appel à des clichés bien connus, «Cook off» dégage une certaine sympathie de par son authenticité et son absence de cynisme. On craque notamment pour Anisu et on croise les doigts à chaque étape pour qu'elle gagne.

Le tournage de « Cook off » a eu lieu en 2017, dans un contexte économique et politique tendu enduré par le Zimbabwe. Ce film ayant conquis le monde sur la toile a aussi le mérite d'avoir été réalisé avec un budget bas, estimé à environ à 8000 euros soit près de 5 000 000 FCFA. De nombreux cinéphiles avaient émis le souhait que Netflix continue de mettre dans la lumière de tels films, afin de stimuler l'industrie cinématographique de pays disposant de moyens financiers limités et d'une main d'œuvre réduite.

« Cook Off » est vecteur d'espoir à double titre. D'une part, parce qu'il parle d'Anesu, mère solitaire et serveuse dans un boui-boui modeste, qui arrive pourtant à gagner un prestigieux concours culinaire. D'autre part, parce que ce film tourné avec un budget limité et dans un contexte difficile, fait à présent partie du catalogue Netflix et rencontre le succès auprès d'un large public. Le film a été nominé dans la catégorie « Long-métrage », dans le cadre de la 24e édition du festival « Ecrans noirs » qui se tiendra du 31 octobre au 7 novembre à Yaoundé au Cameroun.