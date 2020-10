Congo-Brazzaville: Transport aérien/ Covid-19 - L'OMT et l'IATA signent un accord pour renforcer la confiance des consommateurs

A la veille du sommet du G20, qui se tiendra du 21 au 22 novembre 2020, à Riyad en Arabie saoudite, qui comprendra un segment dédié au tourisme, l'Organisation mondiale du tourisme (OMT) et l'Association du transport aérien international (IATA), ont signé un protocole d'accord.

Les deux parties travaillent pour le redémarrage du tourisme dans le monde. " Soulignant le statut unique de l'OMT en tant que pont entre le système des Nations unies et le secteur privé, le nouvel accord visera à renforcer la confiance des consommateurs dans les voyages et à placer la durabilité au centre de la reprise et de la croissance touristique future", indique un communiqué.

Le secrétaire général de l'OMT, Zurab Pololikashvili, a rappelé que " le transport aérien est une composante essentielle du tourisme mondial. Ce partenariat entre l'OMT et l'IATA nous permettra de travailler en étroite collaboration pour accroître la confiance dans l'aviation et le tourisme en général. L'OMT utilisera son expertise en matière d'innovation et notre statut de connecteur de leaders des secteurs public et privé pour aider à relancer l'aviation".

Pour " une collaboration plus étroite et plus ciblée"

Le nouvel accord se concentre sur l'établissement et le maintien de confiance dans les voyages internationaux, et une étroite collaboration entre l'OMT et l'IATA, " pour encourager l'innovation et promouvoir une plus grande collaboration public-privé". En plein redémarrage du tourisme, ce protocole d'accord va contribuer à garantir " une reprise durable et inclusive". Pour le directeur général de l'Iata, Alexandre de Juniac, l'ouverture des frontières internationales au tourisme est essentielle.

"Les touristes veulent se sentir en sécurité et être sûrs que leurs projets de voyage ne seront pas affectés par les modifications de dernière minute des règles et règlements. Pour que cela se produise, une collaboration encore plus grande entre les secteurs public et privé est nécessaire. Ce partenariat renforcé avec l'Organisation mondiale du tourisme aidera à guider la reprise de l'aviation au cours des mois critiques à venir", a déclaré Alexandre de Juniac.

L'OMT et l'Iata ont également souligné la nécessité d'un partenariat et d'une coordination solides à tous les niveaux du secteur aérien. Ce partenariat intervient alors que l'OMT continue de diriger le secteur mondial du tourisme dans sa réponse aux défis posés par la pandémie. Outre une coopération étroite avec les associations et les entreprises du secteur privé, l'OMT a également signé un accord avec l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), qui verra les deux agences des Nations unies travailler ensemble pour exploiter la puissance du tourisme pour stimuler le développement social et économique durable des communautés rurales.