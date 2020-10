Egypte: Le gouvernement œuvre pour développer les ports et faciliter les mesures de dédouanement

Le gouvernement œuvre pour développer les ports et faciliter les mesures de dédouanement des marchandises qui y existent, a affirmé le premier ministre Moustafa Madbouly.

M. Madbouly a tenu une réunion avec les ministres des Finances, Mohamed Maait, de la Santé et de la Population, Hala Zayed, de l'Agriculture, El-Sayed El-Qusseir, et du Commerce et de l'Industrie, Nevine Gamea, et le président de l'Autorité des exportations et des importations, Ismael Gaber, pour suivre les efforts déployés pour faciliter les mesures de dédouanement des marchandises stockées dans les ports.

Le chef du gouvernement a jugé important de mettre en place des démarches tangibles pour faciliter les mesures de dédouanement des marchandises dans le plus bref délai, évoquant les instructions données par le président Abdel Fattah Al-Sissi exigeant d'équiper chaque grand port axial d'un laboratoire central abritant toutes les autorités qui demandent l'analyse des marchandises afin de faciliter les mesures.

L'objectif est de s'assurer que les marchandises existant dans les ports seront dédouanés le plus vite possible, a expliqué le premier ministre, signalant que l'Etat perd beaucoup à cause de ces mesures difficiles.