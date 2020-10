Guinée: Présidentielle - Stand for life and liberty exhorte les Guinéens à relever le défi de la démocratie

document

Le peuple guinéen se rend aux urnes ce dimanche 18 octobre 2020 pour élire celui qui présidera aux destinées de la nation pour les six (6) prochaines années. Plus de 5 millions d'électeurs porteront leur choix sur l'un des candidats à cette élection présidentielle.

L'ONG Stand for Life and Liberty (S2L) accompagne le peuple Guinéen dans son processus de consolidation de la démocratie. La maturité politique du peuple Guinéen n'est pas à démontrer. Elle puise son essence dans les luttes de Sékou Touré pour l'indépendance.

Elle se nourrit des luttes historiques qui ont fait et font ce peuple dans sa marche vers la liberté. A l'heure où le peuple de Guinée exprimera sa voix, l'ONG Stand for Life and Liberty (S2L), conscient des enjeux de cette élection, se tient aux côtés des enfants de Almamy Samory Touré. Les élections sont le baromètre de la démocratie.

Le monde entier en général et l'Afrique en particulier a le regard tourné vers vous, peuple de Guinée. L'honneur vous revient de transformer les peurs, les hésitations, les craintes en courage, en action et en succès à travers l'organisation d'élections libres, transparentes dont les résultats seront acceptés de tous.

Par ce message, l'ONG Stand for Life and Liberty (S2L) sera présente en Guinée pour observer cette élection de façon indépendante, libre et transparente.

Nos observateurs ont reçu les rudiments nécessaires pour assurer la neutralité du scrutin dans cette démocratie en croissance.

L'observation des élections est l'exercice par excellence qui permet d'authentifier et de crédibiliser une élection. Le peuple de Guinée doit sortir grandi de cette élection.

Les finalités de l'observation électorale diffèrent selon les rôles et les intérêts respectifs des parties impliquées, qu'il s'agisse de partis politiques, de groupes non partisans de la société civile ou d'organisations internationales.

Cependant, il existe un dénominateur commun aux activités d'observation : fournir de la transparence dans le processus électoral. La transparence est un élément fondamental du processus électoral démocratique.

Elle est implicite dans les principes des textes internationaux, et elle est inhérente à l'organisation pratique des élections dans les États démocratiques.

A travers ce message, l'ONG panafricaine et internationale Stand for Life and Liberty (S2L) invite toutes les actrices et les acteurs, les candidats à l'élection présidentielle de la Guinée, les observateurs nationaux et internationaux et la CENI à faire preuve de grandeur d'esprit, de retenue pour favoriser une élection libre, transparente, crédible, dont les résultats seront acceptés de tous.

Afin d'être crédibles, les groupes d'observateurs ne doivent pas interférer dans le processus et sont tenus de rester neutres à l'égard des contestataires.

C'est un sacro-saint principe dont l'ONG Stand for Life and Liberty porte inexorablement dans la conduite de l'observation des élections.

Bonne chance à tous les candidats

Pour une élection libre et transparente, we stand !

Daouda Emile

OUEDRAOGO

Coordonnateur international

de l'ONG Stand for Life and Liberty (S2L)