Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - Instant Manager incite la jeunesse congolaise à entreprendre

Créée en 2019, Instant Manager est une plate-forme qui a pour but de mettre en valeur l'entrepreneuriat africain de manière générale et congolais en particulier. A travers les livres qui abordent des thématiques liées au monde entrepreneurial, son e-magazine et les interviews, cette plate-forme permet aux entrepreneurs de s'exprimer et de partager leurs expériences.

« Aujourd'hui l'entrepreneuriat n'est plus réservé qu'aux fortunés. Instant Manager a pour objectif de donner des notions au sens large du thème à toutes personnes qui souhaitent entreprendre. La difficulté est faite pour être contournée, nous ciblons nos intervenants selon leurs corps de métier et partageons certaines astuces pour éviter aux novices de rencontrer des difficultés », a souligné Armand Kani Okoko, directeur général d'Instant Manager. Et de rencherir : « La motivation est une source d'énergie. Le fait de pouvoir échanger avec des personnes actives dans certains domaines permet de pouvoir allumer une flamme dans le cœur de toutes personnes réceptives. N'oublions pas qu'un rôle-model peut être important dans une bonne vision managériale.»

Cependant, force est de constater que, malgré les multiples conférences et tables rondes sur l'entrepreneuriat organisées au Congo, rares sont les initiatives viables mises en place par les jeunes congolais. A ce sujet, Kani Okoko indique que « les jeunes ne se posent pas les bonnes questions avant de se lancer dans l'entrepreneuriat et de nos jours entreprendre est devenu un effet de mode pour que l'on puisse se faire appeler DG dans la rue. Beaucoup d'autres se complaisent dans une routine et lorsqu'un grain de sable s'invite dans le mécanisme, c'est la catastrophe ». C'est à ce titre qu'Instant Manager incite les entrepreneurs à sortir de leur zone de confort car « un entrepreneur doit pouvoir prendre des risques ».

Au regard de ses ambitions, les initiateurs de la plate-forme Instant Manager envisagent des partenariats à l'international (Abidjan et Paris) pour une série d'événements qui permettront de valoriser l'entrepreneuriat africain en général et congolais en particulier. Malgré la pandémie de coronavirus « ... Tout en respectant les mesures barrières nous allons reprendre avec le "Ptit dej des entrepreneurs" pour être plus proche de nos lecteurs et de nos followers », a-t-il conclu.