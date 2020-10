Congo-Brazzaville: Livre - "Deviens ton propre héros" par Anatole E. Nicolo

Comment atteindre le meilleur de soi, harmoniser le corps et l'esprit pour devenir le héros de sa propre vie et atteindre ses objectifs ? La recette peut sembler parfois complexe pour la jeunesse congolaise et les éléments de réponses sont dans le livre « Deviens ton propre héros ».

En République du Congo, il est ô combien difficile de se hisser au rang des meilleurs et d'endosser la panoplie de héros que chacun rêve de revêtir et, s'il existe des Personal Trainers à travers le monde pour atteindre cet objectif, au Congo-Brazzaville la question se pose de savoir comment devenir un excellent « perfomer » pour tutoyer les étoiles. Pour Anatole E. Nicolo, auteur de l'ouvrage « Deviens ton propre héros », pour qui toute performance individuelle passe par l'harmonie du corps et de l'esprit, il est indispensable d'activer trois leviers pour rendre ces objectifs atteignables, à savoir la préparation mentale, la préparation physique et la nutrition.

Titulaire d'un DEUST [Diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques] et d'un diplôme Food & Health de la célèbre université britannique de Stanford, Anatole E. Nicolo, après avoir quitté très jeune son cercle familial pour évoluer dans le monde professionnel du football en Belgique et au Luxembourg, a collaboré avec de nombreux spécialistes du coaching mental, du coaching physique, de la préparation physique professionnelle, avec des nutritionnistes et des chercheurs en science cognitive. A 24 ans seulement, il est aujourd'hui à Paris, le Personal Trainer très prisé de nombreuses personnalités issues de monde des affaires, du sport de haut niveau ou encore du cinéma, avec entre autres pour références : Enzo Lefort champion du monde d'escrime, Alexia Duchêne, chef cuisinière et jeune demi-finaliste du célèbre concours Top Chef, l'actrice algérienne Shrine Boutella ou l'acteur et chanteur Nemo Schiffman... La liste est longue.

Le détonateur de cette success story aura été probablement la rencontre avec le big boss d'Emakina, société leader de la communication digitale implantée partout dans le monde, cet homme est Manuel Diaz, le spécialiste des entretiens en huit minutes maxi, pas une de plus, il confie : « Le jour où j'ai rencontré Anatole, j'ai été frappé de voir à quel point il maniait avec un talent hors du commun l'ensemble des notions complexes qui composent notre psychologie, nos facteurs-clés de progrès et de motivation. Et croyez-moi, lorsqu'on croise plusieurs milliers de personnes par an dans sa vie professionnelle, on détecte vite l'exception ».

Dans son livre, Anatole raconte cette 1re rencontre : « On s'installe l'un en face de l'autre, je sens son regard s'arrêter sur mes chaussures, des Adidas soigneusement choisies pour ce rendez-vous. Temps d'arrêt, il relève les yeux et me fixe ¼ de seconde. Mon cœur s'envole, je ne laisse rien paraître - enfin je le crois - ; j'apprendrai plus tard que Manuel défend bec et ongles les clients de son agence, et que l'un d'entre eux s'appelle Nike ! Swoosh, un ange passe. Mais le chrono tourne et je n'ai que 480 secondes pour convaincre ». Ce jour là, l'entretien durera exceptionnellement 45 minutes ! « Deviens ton propre héros » s'inscrit comme une suite logique à cet échange décisif du parcours atypique d'Anatole E. Nicolo qui dévoile dans son ouvrage, et au travers de son expérience personnelle, la façon de faire émerger une meilleure version de soi en révélant les clés pour déceler, accepter et mettre en action le potentiel enfoui au profond de soi que l'on oublie trop souvent de solliciter.

Ici au Congo Brazzaville, pour ceux qui tentent d'exister au regard des autres, « Deviens ton propre héros », véritable philosophie de vie, corrigera sans aucun doute des frustrations irrationnelles nourries par l'omniprésence des réseaux sociaux et de pseudo- réussites personnelles fabriquées et modélisées, rappelant que l'influence en trompe l'œil de Facebook, Instagram et autres Twitter ne s'estompe qu'avec un véritable effort sur soi pour atteindre le meilleur de soi.