Burkina Faso: Echanges MSL - Structures sportives et des loisirs

Dans le cadre de la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière des sports et des loisirs, le ministère de tutelle a initié, les 14 et 15 octobre 2020 à Ouagadougou, un cadre d'échanges avec les structures sportives et des loisirs.

Après le processus de renouvellement des structures sportives et des loisirs, le ministère de tutelle a initié les 14 et 15 octobre dernier à la salle Mathias Sanou du stade du 4-Août, un cadre d'échanges avec les fédérations.

Plusieurs communications ont été faites aux participants pendant 48h et ont porté sur la mise en œuvre et le suivi de la politique du gouvernement en matière des sports et loisirs. Parmi elles, on peut citer, entre autres la communication sur le thème : « COVID-19 et pratiques sportives ».

Présentée par le Dr Ibrahim Seré, son développement a permis aux participants de connaître, non seulement les mesures générales de lutte contre la pandémie, mais aussi et surtout celles qui sont spécifiques aux sports et aux loisirs.

La communication sur le thème « Quelles stratégies pour le passage d'association sportive ou club à la société sportive ? » a été présentée par Réné Sanou.

Après la définition des notions essentielles, le communicateur a présenté l'environnement institutionnel avant et après l'adoption de la loi 050-2019/AN du 21 novembre 2019 portant loi d'orientation des sports et des loisirs au Burkina Faso.

La loi d'orientation étant adoptée, les participants ont souhaité que les textes d'application de cette loi soient aussi adoptés dans les meilleurs délais.

Au sortir de ces échanges de 48 heures, les participants ont souhaité l'élaboration d'un protocole COVID-19 spécifique au sport national sur lequel chaque fédération pourrait s'appuyer lors de l'organisation de ces événements sportifs.

Le ministre des Sports et des Loisirs, Daouda Azoupiou, a félicité les bureaux des structures nouvellement élus pour les quatre ans à venir.

Il a salué l'ambiance qui a prévalu au cours de ces élections écoulées et a invité tout le monde à s'unir pour le rayonnement des sports et des loisirs au Burkina Faso.