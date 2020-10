Afrique: Khaldi donne son accord pour une pelouse de 5è génération au stade 1er novembre de N'sigha

Khenchela — Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Sid Ali Khaldi, a donné jeudi son aval pour le projet de revêtement en pelouse synthétique de 5ème génération du stade 1er novembre 1954 du complexe omnisports de la commune de N'sigha, dans la wilaya de Khenchela.

Constatant la dégradation du terrain de football de ce stade, le ministre a assuré que ce projet sera "prochainement" concrétisé estimant que "ce stade inauguré, depuis plus de 15 ans, ne doit pas demeurer hors service encore plus longtemps".

Sa réhabilitation et son exploitation permettront d'atténuer la pression sur le stade chahid Amar sur lequel la plupart des clubs de la wilaya de Khenchela reçoivent à domicile, a-t-il noté.

Lors de l'inauguration du complexe de proximité de Metoussa, le ministre a réitéré le soutien constant de l'Etat aux associations de jeunes qui détiennent des plans d'actions effectives et œuvrent à leur concrétisation.

Dans ses réponses aux responsables des associations de jeunes et sportives sur les différents points de sa tournée, M. Khaldi a affirmé que la prise en charge de leurs préoccupations liées au financement, au manque d'équipements et au mode de leur gestion sera assurée "en fonction des priorités et de la disponibilité des moyens financiers".

Le ministre de la Jeunesse et des Sports a rappelé le lancement "récemment" de chantiers de réalisation de 98 terrains de proximité à travers les communes de la wilaya de Khenchela dont 45 réservés pour les zones d'ombre, situées dans les communes isolées en vue "de répondre aux besoins des jeunes de ces régions".

Le ministre a inauguré deux complexes de proximité à Lemsara et N'sigha, avant de visiter un atelier de couture de bavettes par des associations à Bouhmama et d' inspecter le projet du centre régional de regroupement et préparation des équipes nationales à El Hamma et présider une rencontre avec le mouvement associatif de jeunes et sportif à la bibliothèque principale de la ville de Khenchela.