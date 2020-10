Cote d'Ivoire: Journée mondiale du lavage des mains - La Fondation SEPHIS offre du matériel d'hygiénique au lycée Simone Gbagbo de Yopougon

La Fondation SEPHIS avec l'appui de l'UNICEF (section WASH) et de la Direction de l'Hygiène Publique et de la Santé, a remis du matériel d'hygiène et de nettoyage au Lycée municipal Simone Ehivet Gbagbo, situé dans la commune de Yopougon, ce jeudi 15 octobre 2020, en vue de soutenir les efforts dudit établissement dans sa quête d'un environnement sain pour ses élèves.

Cette action s'inscrit dans le cadre de la journée internationale de la jeune fille et de la journée mondiale du lavage des mains.

La remise du matériel sanitaire s'est effectuée par la Présidente de la Fondation SEPHIS, Madame Sefora Kodjo Kouassi, qui dans son discours a encouragé les bénéficiaires à s'approprier de la culture de l'hygiène pour maintenir leur environnement sain.

« Une école saine est la base d'une éducation de qualité, cet engagement ne concerne pas que l'administration, mais aussi chaque élève qui espère se donner un maximum de chance de réussite ».

Madame TRA, Sous-Directrice de "École Pour tous" de la Direction des Ecoles, Lycées et Collèges au Ministère de l'Éducation National, de la Formation Professionnelle et de l'Enseignement Technique a insisté sur la responsabilité des élèves « c'est à vous de rendre la cour de votre établissement propre, car c'est votre environnement.

La charge vous incombe de sensibiliser vos amis, et de proposer un plan d'action à votre Proviseur pour maintenir votre lycée salubre ».

Madame AVOAKA, Administratrice Communication pour le Développement à UNICEF à renouvelé la volonté du partenaire d'accompagner les actions en faveur d'une éducation de qualité pour les enfants de Côte d'Ivoire.

L'activité fait suite à la caravane dénommée « SEPHIS TOUR » qui est un programme d'excellence pour la promotion de l'éducation de la jeune fille au sein des lycées et collèges publics de Côte d'Ivoire.

La Fondation SEPHIS avec sa caravane sillonne, depuis 3 ans maintenant, la Côte d'Ivoire et mène des actions de renforcement du leadership des jeunes filles à travers des conférences et des ateliers de formation.

Ce programme s'articule autour de conférences et d'échanges intergénérationnels, animés par un panel de femmes leaders, dans le but d'inspirer les jeunes filles et les encourager à pratiquer la culture de l'excellence dans tous les domaines de leur vie. Les conférences et échanges sont suivis d'ateliers de formation pour les outiller dans la prise de parole en public.

Pour l'édition 2020 du SEPHIS TOUR, 4400 jeunes ont pris part aux activités et 80 jeunes filles issues de huit (08) établissements publics ont bénéficié de formations intensives de 06 mois sur plusieurs thématiques dont le « plaidoyer ».

C'est à l'issue de cet exercice, que les jeunes filles du Lycée Municipal Simone Ehivet Gbagbo se sont démarquées par leur brillante participation à la cérémonie du 15 octobre 2020 à travers un plaidoyer fort sur « L'importance de la salubrité à l'école ».