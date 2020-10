Guinée: Sehrou Guirassy - France ou Guinée, « mon choix n'est pas encore fait »

Sehrou Guirassy sait se faire désirer. Arrivé à Rennes cet été, l'attaquant brille déjà (3 buts et 1 passe décisive). Et il se laisse le temps de la réflexion pour son avenir international.

Dans un premier temps, les Bleus. « Bien sûr, c'est un objectif dans un coin de ma tête. On sait que ça passe par de bonnes performances en club, et là, cette saison, par la Ligue des champions. Mais en tout cas, oui, je vais me donner les moyens pour, ça c'est sûr« , confie t-il à L'Equipe.

Mais Guirassy est aussi très convoité par la Guinée. Un pays avec lequel il a déjà eu des contcats. « J'ai eu des contacts avec la sélection. Pour l'instant, mon choix n'est pas encore fait. J'ai 24 ans, on va prendre le temps. J'ai des objectifs à atteindre, on verra bien. On ne va pas se mettre la pression« , rassure t-il.

L'ancien joueur d'Amiens, 24 ans, compte 24 sélections des équipes U16 à U20 de France.