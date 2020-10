Ile Maurice: Débat Intercollèges diocésains - l'équipe du collège St-Esprit repart avec le trophée

Après plus de trois semaines de compétition, la grande finale du débat intercollèges diocésains sur la liberté d'expression, organisé à l'occasion des 65 ans du collège St-Mary's a eu lieu le jeudi 15 octobre. Les équipes du collège St-Joseph de Curepipe et du collège St-Esprit de Quatre-Bornes se sont affrontées. À la fin du débat, c'est l'équipe du St-Esprit, composée de Dorian Durhone, Pascal Radegonde, Cedric Sunassee, Elijah Appadoo, Bozhidar Radkov et Gregory Marie qui a été sacrée championne.

«Nous avons travaillé comme des malades et je me souviens de la prof qui nous appelait jusqu'à

3 heures du matin pour retravailler notre discours. Le trophée que nous avons reçu est la preuve vivante que le travail paye», a confié Dorian Durhone après la victoire.

La cérémonie de remise des prix s'est déroulée en présence du leader de l'opposition, Arvin Boolell. Il a remis le prix du meilleur orateur en langue kreol à Danel Lisette du collège St Mary's West. «Étant moi-même un ancien élève du collège St-Mary's de Rose-Hill, il a été intéressant d'assister à ce débat qui a permis aux jeunes de s'exprimer librement. Voir la jeunesse parler de la liberté d'expression après les évènements qui ont eu lieu dans le pays annonce un avenir prometteur», a-t-il déclaré.

Le débat a été organisé par Véronique Nankoo, conteuse, et elle a été épaulée par les enseignants et autres membres du personnel du St-Mary's. Aldo Aymeric Leon a coaché l'équipe du-St Joseph alors que l'équipe gagnante a été soutenue par la chanteuse et enseignante de kreol morisien Mélanie Peres.

Avant la finale, les équipes ont été formées par Shenaz Patel, Yan Soobrayen, Shawn Payen et Marie Michèle Etienne. Quant au jury qui a jugé la prestation des équipes, il était composé de Sedley Assonne, Gaetan Abel, Daniella Police-Michel, Saffiyah Edoo, Béatrice Antonio et Alain Romaine. SlamUp Poésie a aussi apporté son soutien à l'événement.

Le prochain débat aura lieu au collège St-Esprit.