Maroc/Egypte: Rude épreuve cairote pour le Wydad et le Raja

Place au tour tant attendu des demi-finales aller de laLigue africaine des clubs champions. Décalé jusqu'à cette date en raison de la pandémie de Covid-19 quifrappe le monde entier, le dernier carré de la C1 abordera ceweek-end son premier acte avec pour affichesWAC-AlAhly,samedi, etRaja-Zamalek, dimanche auComplexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Une double confrontation maroco-égyptienne qui hélas aura lieu à huis clos etl'on espère vivement que l'absence du public casablancais n'affecterait pasles Rouges et les Vertssommés de bien négocier ce first cap avant le retour dans quelques jours du côté du pays du Nil. Le bal sera donc ouvert ce samedi à 20h00 par le choc Wydad-National du Caire, huitième face-à-face avec deux victoires pour chaque équipe et quatre issues de parité.Egalité parfaite et c'est au tour de ceWAC, version 2020, de faire pencher la balance en sa faveur, à commencer par l'opposition de ce soir, même si le plus important dans ce genre de matches en deux manches c'est de ne pas encaisser de but à domicile.

Le WAC a choisi El Jadida pour préparer loin de toute pression cette rencontre et devra apparemment comptersurl'ensemble de ses cadres, dont les deux défenseurs centraux Cheikh Comara etAchraf Dari qui pourraientfaire leur retour à la compétition.En revanche, ilsera privé desservices du latéralAyoubElAmloud, blessé, un forfait qui ne perturberait pas pour autant le coach Miguel Angel Gamondi qui sera, pour la première fois depuis sa prise de fonction, sur le banc de touche pour dirigerson groupe. Lequel se veut décidé à aller jusqu'au bout dans ce concours où il a été lauréat en 2017 et finaliste malheureux en 2019.

Dimanche toujours à 20 heures, le Raja défiera le Zamalek, dans un match que les Verts auront à cœur de gagner en vue d'entrevoir le retour, soit à Alexandrie, soit au Caire, sous de bons auspices.Cette troisième confrontation directe (1 victoire pour le Zamalek et un match nul) aura tout de même un parfum de revanche après la consécration des Cairotes aux dépens des Verts lors de la finale de cette épreuve, ancienne formule, en 2002, et c'était d'ailleurs le cinquième et dernier titre remporté par l'équipe chère au président Mourtada Mansour

Auréolé de son 12ème sacre de champion national, le Raja est décidé à conserver cet élan et à ajouter à son tableau de chasse un sacrémorceau, comptant danssesrangs deux joueursmarocains, Mohamed Ounnajem et Achraf Bencharki, pour qui la pelouse du Complexe Mohammed V se veut comme étant leur jardin après avoir fait les beaux jours du Wydad. Pour ce qui est des absences, il y aura des éléments rajaouis qui ne seront pas de la partie, et cela concernera surtout le bloc défensif, avec les forfaits d'AbdeljalilJbira,OmarBoutayeb ou encore Abderrahim Achakir, blessés, au moment où l'international libyen, Sanad El Ouarfali, est incertain. Quant à Hamid Ahdad, son contrat avec le Raja est arrivé à son terme et devra regagner les rangs du Zamalek qui ne tardera pas à le prêter de nouveau à un autre club.

Si le Raja sera privé des services de certains de ses joueurs clés, il n'en demeure pas moins que le Zamalek devra faire sans certaines de ses stars, à savoir Chikabala, Hazim Imam et Mohammed Abdechafi, non encore remis de leurs blessures respectives.

Au sifflet pour ces deux matches, la CAF a désigné le referee sud-africain Victor Gomez pour le choc WAC-Ahly et l'Ethiopien Bamlak Tessema pour l'affiche Raja-Zamalek.

Mohamed Bouarab

Parcours des demi-finalistes

Al Ahly Al Ahly (Egypte)

Tour préliminaire :

11.08.2019 Alexandrie : Atlabara (Soudan du Sud) 0-4 Al Ahly

25.08.2019 Alexandrie : Al Ahly 9-0 Atlabara (Soudan du Sud) Al Ahly s'est qualifié sur le score cumulé de 13-0 Premier tour : 14.09.2019 Malabo : Cano Sport (Guinée-Equatoriale) 0-2 Al Ahly

28.09.2019 Alexandrie : Al Ahly 4-0 Cano Sport (Guinée-Equatoriale) Al Ahly s'est qualifié sur un score cumulé de 6-0

Phase de groupes :

29.11.2019 Radès: Etoile du Sahel (Tunisie) 1-0 Al Ahly

06.12.2019 Le Caire : Al Ahly 2-1 Al Hilal (Soudan)

28.12.2019 Le Caire : Al Ahly 2-0 Platinum (Zimbabwe)

11.01.2020 Bulawayo : Platinum (Zimbabwe) 1-1 Al Ahly

26.01.2020 Le Caire : Al Ahly 1-0 Etoile du Sahel (Tunisie)

01.02.2020 Omdourman : Al Hilal (Soudan) 1-1 Al Ahly Al Ahly a terminé deuxième du Groupe B Al Ahly 2 Quarts de finale :

29.02.2020 Le Caire : AlAhly 2-0 Mamelodi Sundowns(Afrique du Sud)

07.03.2020 Pretoria :Mamelodi Sundowns(Afrique du Sud) 1-1AlAhly Al Ahly s'est qualifié sur le score cumulé de 3-1

Parcours jusqu'en demies :

AlAhly a disputé 12 matches dont 8 victoires, 3 nuls et 1 défaite. Les Red Devils ont inscrit 29 buts pour 5 concédés. Wydad Wydad (Maroc)

Tour préliminaire :

Exempté Premier tour :

15.09.2019 Nouakchott : Nouadhibou (Mauritanie) 0-2 Wydad.

29.09.2019 Casablanca : Wydad 4-1 Nouadhibou (Mauritanie) Le Wydad s'est qualifié sur le score cumulé de 6-1

Phase de groupes :

30.11.2019 Blida : USM Alger (Algérie) 1-1 Wydad

07.12.2019 Casablanca : Wydad 1-1 Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud)

28.12.2019 Casablanca : Wydad 4-1 Petro de Luanda (Angola)

11.01.2020 Luanda : Petro de Luanda (Angola) 2-2 Wydad

24.01.2020 Casablanca : Wydad 3-1 USM Alger (Algeria)

01.02.2020 Pretoria : Mamelodi Sundowns 1-0 Wydad Le Wydad a terminé deuxième du Groupe C

Quarts de finale :

29.02.2020 Casablanca Wydad 2-0 Etoile du Sahel (Tunisie)

07.03.2020 Radès: Etoile du Sahel 1-0 Wydad Le Wydad s'est qualifié sur le score cumulé de 2-1

Parcours jusqu'en demi-finales :

Le Wydad a disputé 10 matches dont 5 victoires, 3 nuls et 2 défaites. Le WAC a marqué 19 buts pour 9 concédés. Zamalek Zamalek (Egypte)

Tour préliminaire :

16.08.2019 Alexandrie : Dekedaha (Somalie) 0-7 Zamalek

24.08.2019 Alexandrie : Zamalek 6-0 Dekedaha (Somalie) Zamalek s'est qualifié sur le score cumulé de 13-0

Premier tour :

14.09.2019 Thiès: Génération Foot (Sénégal) 2-1 Zamalek

24.10.2019 Le Caire : Zamalek 1-0 Génération Foot (Sénégal) Zamalek s'est qualifié grâce à la règle des buts à l'extérieur après un score cumulé de 2-2.

Phase de groupes :

30.11.2019 Lubumbashi :TP Mazembe (RDCongo) 3-0Zamalek

07.12.2019 LeCaire :Zamalek 2-0 Primeiro deAgosto (Angola)

28.12.2019 Ndola : ZESCO United 1-1 Zamalek 10.01.2020 Le Caire : Zamalek 2-0 ZESCO United (Zambie)

24.01.2020 Le Caire : Zamalek 0-0 TP Mazembe (RD Congo)

01.02.2020 Luanda : Primeiro de Agosto (Angola) 0-0 Zamalek Zamalek a terminé deuxième du Groupe A. Zamalek 2

Quarts de finale :

28.02.2020 Le Caire : Zamalek 3-1 Espérance (Tunisie)

06.03.2020 Radès: Espérance (Tunisie) 1-0 Zamalek Zamalek s'est qualifié sur un score cumulé de 3-2

Parcours jusqu'en demi-finales :

Zamalek a disputé 12matches dont 6 victoires, 3 nuls et 3 défaites. Les White Knights ont inscrit 23 buts et concédé 8. Raja Raja (Maroc)

Tour préliminaire :

10.08.2019 Bakau : Brikama United (Gambie) 3-3 Raja

24.08.2019 Casablanca : Raja 4-0 Brikama United (Gambie) Le Raja s'est qualifié sur un score cumulé de 7-3

Premier tour :

15.09.2019 Le Caire : Al Nasr (Libye) 1-3 Raja

28.09.2019 Casablanca : Raja 1-1 Al Nasr (Libye) Le Raja s'est qualifié sur un score cumulé de 4-2

Phase de groupes :

30.11.2019 Casablanca : Raja 0-2 Espérance (Tunisia) 06.12.2019 Kinshasa : AS Vita (RD Congo) 0-1 Raja

27.12.2019 Casablanca : Raja 2-0 JS Kabylie (Algérie)

10.01.2020 Tizi Ouzou : JS Kabylie (Algérie) 0-0 Raja

25.01.2020 Radès Espérance : (Tunisie) 2-2 Raja

01.02.2020 Casablanca : Raja 1-0 AS Vita (RD Congo) Le Raja a terminé deuxième du Groupe D

Quarts de finale :

28.02.2020 Casablanca : Raja 2-0 TP Mazembe (RD Congo)

07.03.2020 Lubumbashi : TP Mazembe (RD Congo) 1-0 Raja Le Raja s'est qualifié sur le score cumulé de 2-1

Parcours jusqu'en demies :

Le Raja a disputé 12 matches; 6 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Les Aigles Verts ont inscrit 19 buts et concédé 10.