Maroc: Première mosaïcplastie à Dakhla

Un staff médical de l'hôpital régional Hassan II de Dakhla a effectué récemment avec succès une opération chirurgicale très délicate du genou.

Le staff médical pluridisciplinaire, composé du Dr Tarik Toua, traumatologue orthopédiste et Dr Faiza Arab, anesthésiste réanimatrice, en plus d'une équipe de deux infirmiers anesthésistes et cinq aides opératoires, a réalisé cette opération, en recourant à la mosaïcplastie pour la greffe du cartilage du genou et la reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial (MPFL) du genou pour le traitement de l'instabilité rotulienne.

Dans une déclaration à la MAP, le traumatologue orthopédiste, Tarik Toua, a noté que cette intervention chirurgicale a pour objectif de stabiliser la rotule et de pallier les dommages qu'a subis le cartilage suite à cette instabilité. Cette chirurgie a été faite sous anesthésie générale avec un suivi post-opératoire strict et rigoureux, par le biais d'équipements médicaux modernes, à savoir l'amplificateur de brillance et l'arthroscope, une technique chirurgicale utilisée pour soigner les lésions à l'intérieur d'une articulation.

Cette intervention chirurgicale s'est déroulée en trois étapes, à savoir une exploration arthroscopique du genou pour évaluer les dommages cartilagineux, et la mosaïcplastie qui consiste à prélever du cartilage sur une autre zone du genou qui ne subit pas beaucoup de contraintes mécaniques et la mettre sur la zone lésée, ainsi que la reconstruction du ligament fémoro-patellaire médial (MPFL) du genou pour le traitement de l'instabilité rotulienne, a-t-il expliqué.