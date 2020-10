Soudan: Le Front révolutionnaire soudanais dénonce les violences à l'Est

Khartoum — Le Front Révolutionnaire Soudanais (FRS) a condamné le recours excessif à la force contre des manifestants pacifiques dans l'est du Soudan, FRS a affirmé que le droit de manifester est garanti conformément aux constitutions et aux chartes internationales des droits de l'homme, FRS a condamné l'utilisation de balles contre des civils non armés et a appelé à la formation d'un comité chargé de responsabiliser les responsables du meurtre de manifestants et de les traduire en justice.

Dans une déclaration signée par le Dr Al-Hadi Idris, chef du FRS, le Front a appelé tous les peuples de l'Est à resserrer la voix de la raison, à éteindre le feu de la sédition, à rater l'occasion pour ceux qui traquent la révolution, à éviter d'attaquer les biens publics et à s'engager pour la paix en exigeant des droits et en exprimant leur opinion. Le FRS asouligne que la conference du people de l'Est-Soudan représente une réelle opportunité de faire des réconciliations sociétales et d'achever les avantages de l'accord de paix.