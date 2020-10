Soudan: Le Conseil de souveraineté inspecte l'hôpital Al-Dibba au Nord du pays

Al-Dabba, 16 Oct (Délégué de SUNA) - Le membre du Conseil souverain de transition, M. Mohamed Al-Faki a visité l'hôpital central d'Al-Dabba vendredi et a examiné les conditions des patients atteints de fièvre et écouté les éclaircissements du directeur de la santé de l'État fédéré du Nord , du directeur de l'hôpital, des Forces Déclaration de Liberté et de Changement , un certain nombre de compagnons de patients et des citoyens de la localité d'Al-Dabba

Al-Faki s'est engagé à relever les défis auxquels est confronté le secteur de la santé dans l'État fédéré et les fieves dont les citoyens ont souffert au cours de la période récente.

Dans le cadre de sa visite actuelle dans l'État, M. Al Faki inspectera les hôpitaux a Al-Ghaba,, Al-Tadamun, Méroé, la sécurité sociale, Karima et Nouri, et il est prévu qu'il tiendra ,durant cette visite de trois jours ,un certain nombre de réunions avec des représentants de l'État.