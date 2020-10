Cote d'Ivoire: ISTC / Département de journalisme web - Assemien Dana Iris Moro devient la première diplômée

L'étudiante Assemien Dana Iris Moro est devenue la première diplômée de l'Unité pédagogique de journalisme web de l'Institut des sciences et techniques de la communication (Istc-Polytechnique) d'Abidjan-Cocody. Elle a soutenu sa licence le jeudi 15 octobre 2020, au sein de l'établissement. C'était en présence des membres du jury Kangah Donatien, Théodore Kouadio et Prince Kouakou, président du jury.

Son mémoire abordait le thème suivant : « Réseaux sociaux, Atout ou Handicap pour la presse numérique ivoirienne ». A ce sujet, l'impétrante a expliqué que les réseaux sociaux numériques sont devenus les principales sources d'information, tout en favorisant une interaction entre le lecteur et le journaliste. Et qu'à travers les recherches effectuées, il est ressorti que Facebook est le réseau social le plus utilisé par la presse pour diffuser l'information.

Elle aussi relevé quelques impacts négatifs des réseaux sociaux pour la presse numérique. Selon elle « les réseaux sociaux ont remplacés la presse numérique en matière de source d'informations auprès des internautes et que les entreprises de presse présentes sur les réseaux sociaux sont mal organisées ». Poursuivant, elle soutient qu'il appartient au journaliste web en tant que professionnel de trouver un parfait équilibre entre les réseaux sociaux et les informations et de faire une analyse ainsi qu'un décryptage avant la diffusion de l'information.

A l'issu de la soutenance, le jury a apprécié le travail de l'impétrante sans oublier de faire des critiques et apporter des suggestions. Elle a obtenu la mention « très bien » avec la note de 16/20.