Seychelles: 25 écoles et crèches seront utilisées comme bureaux de vote lors des élections du 22 au 24 octobre aux Seychelles

Vingt-cinq établissements d'enseignement seront utilisés comme bureaux de vote lors des élections présidentielles et législatives aux Seychelles du 22 au 24 octobre, a déclaré vendredi un haut responsable.

La secrétaire principale pour l'Éducation, Odile Decommarmond, a déclaré lors d'une conférence de presse que sur les 25, deux seront utilisées comme bureaux spéciaux pour voter le jeudi 24 - la crèche de English River et l'école primaire de Baie St Anne Praslin.

"Les bureaux spéciaux seront préparés un jour avant les elections. Pour cette raison, nous fermons les écoles à 13 heures. Le reste des institutions sera utilisé pour voter le samedi 24 et elles seront fermées le vendredi 23 pour la préparation », a déclaré Mme. Decommarmond.

Elle a dit que les élèves du secondaire font leurs IGCSE et il a été convenu que les salles qu'ils utilisent ne seront pas perturbées.

Mme. Decommarmond a ajouté qu'il y avait encore quelques petits travaux de préparation qui doivent être effectués avec certaines stations avant les votes réel.

Les élections présidentielles et législatives aux Seychelles, un archipel de l'océan Indien occidental, auront lieu du 22 au 24 octobre. Environ 70 000 personnes ont le droit de voter.

Les candidats de trois partis politiques - Linyon Demokratik Seselwa (LDS), United Seychelles (US) et One Seychelles - se présentent aux élections présidentielles. Pour l'Assemblée nationale, LDS et US ont des candidats dans les 26 districts, tandis que One Seychelles en a 18 et Lalyans Seselwa trois.

Le président de la Commission électorale, Danny Lucas, a déclaré que la commission avait reçu beaucoup de soutien du ministère de l'Éducation, en particulier lorsqu'il s'agissait d'organiser les bureaux de vote par ordre alphabétique.

"Il y aurait 80 flux et une moyenne de 957 électeurs par flux. Cela montre le nombre de salles de classe nécessaires pour l'exercice", a déclaré M. Lucas.

Il a ajouté que la station spéciale de la crèche d'English River sera utilisée le vendredi 23 par des personnes travaillant dans les services essentiels qui seront au travail le jour principal des élections, le samedi 24.

De plus, d'autres postes spéciaux seraient mis en place pour voter le jeudi 22, l'un à la maison des personnes âgées de North East Point, et un autre pour les personnes en détention provisoire au centre de détention provisoire de Bois De Rose et l'autre au centre de quarantaine de la baie de Beau Vallon.

M. Lucas a déclaré qu'une équipe de 10 membres de la Eastern Africa Standby Force (EASF) arrivée vendredi dernier sera le seul groupe d'observateurs internationaux pour les élections. La mission se compose d'observateurs du Kenya, de l'Éthiopie, de la Somalie, du Burundi, du Soudan et de l'Ouganda.

Conformément à l'exigence de santé publique locale mise en place au milieu de la pandémie de COVID-19, tous les observateurs passeront une période de quarantaine de 14 jours dans l'établissement de Berjaya en respectant strictement le protocole de santé publique.