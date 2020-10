Sénégal: Sortie ethno belliciste du député Aliou Dembourou Sow

Thierno Bocoum, ancien député et leader d'AGIR, invalide les propos de Moustapha Niasse, le président de l'Assemblée nationale, sur le cas Aliou Dembourou Sow. Dans un post publié hier, vendredi 15 octobre, sur sa page Facebook, Thierno Bocoum a fait savoir que « Ce ne sera pas à travers la rhétorique que l'Assemblée nationale retrouvera toute sa crédibilité. Il faudra simplement se limiter à respecter la sacralité de l'institution et ne pas la confondre avec la coalition Bennoo Bokk Yaakaar ». Selon Mr Bocoum, l'Assemblée nationale doit condamner les propos d'Aliou Dembourou Sow comme il l'avait fait avec Moustapha Cissé Lô. Aussi a-t-il écrit : « Commencez, cher Président Moustapha Niasse, par condamner les propos dangereux et irresponsables du député Aliou Doumbourou Sow comme vous l'aviez fait avec Moustapha Cissé Lô alors que l'Assemblée nationale n'était même pas en session. Si l'Assemblée nationale ne se prive pas de se mêler de conflits à caractère personnel et intraAPR, sous prétexte qu'un de ses membres y est impliqué, elle ne devrait pas se priver de condamner la déclaration d'un député qui porte gravement atteinte à la cohésion et à la concorde nationale».

SOULEYMANE BARKA BA, RESPONSABLE POLITIQUE APR A MATAM :« Au niveau du parti, il faut une commission disciplinaire contre Aliou Dembourou Sow »

« Très sincèrement, je suis loin d'être surpris par la sortie d'Aliou Dembourou Sow, ayant approché l'homme... Mais notre unité nationale, ce n'est pas cette déclaration qui l'a mettra en cause... . Aliou Dembourou Sow, on doit l'arrêter. C'est ça la réalité. Fort heureusement, le parti a réagi et a montré avec fermeté qu'il ne peut pas cautionner de tels propos mais on ne doit pas s'arrêter là parce que d'autres personnes ont étés sanctionnés pour moins que ça. Ce qui s'est passé avec Mr Sow, c'est exactement comme ça que ça démarre. Les pays qui ont eu à être brûlés et dont la cohésion nationale a été sapée, c'est avec ses pas-à-pas de tels individus... Au niveau du parti, qu'on ne s'arrête pas purement et simplement à une déclaration. Il faut une commission disciplinaire à l'encontre de cette personne parce qu'effectivement, de tels propos sont très dangereux dans le Sénégal de Cheikh Oumar Tall, le Sénégal de Cheikh Ahmadou Bamba, dans le Sénégal de Léopold Sédar Senghor, c'est inadmissible ! »