Sénégal: Science et technologie mécanique - Une moissonneuse de criquet mise au point

Sanoussi Diakité, professeur-inventeur de la machine à décortiquer le fonio, non moins ancien Directeur général de l'Office national de formation professionnel (Onfp) vient de mettre au point une moissonneuse de criquets. Il a présenté le prototype hier vendredi au Lycée technique et industriel Maurice De Lafosse.

E t de deux pour l'enseignant-chercheur en sciences et techniques de fabrication mécanique Sanoussi Diakité qui vient de mettre sur le marché un prototype de moissonneuse de criquets. Et ce, après sa toute première mise au point d'une machine à décortiquer le fonio en 1993. Cette nouvelle inventivité du chercheur en équipement agroalimentaire vient ainsi répondre à un «triple objectifs à savoir lutter contre l'invasion des criquets, amoindrir les risques chimiques des pesticides jusqu'ici utilisés pour lutter contre les attaques et les récolter en les transformant en aliments pour la volaille et le poisson», a dit l'ancien professeur en génie mécanique. Cette nouvelle inventivité a fait l'objet d'une séance de présentation hier vendredi 16 octobre, au lycée technique et industriel Maurice De Lafosse.

A cette circonstance, le proviseur dudit établissement Balla Thiam, après avoir salué l'ingéniosité de l'enseignant-chercheur Sanoussi Diakité, une fierté nationale, il a sans égard magnifié les performances de son établissement scientifique particulièrement la série S3, combinant toutes les matières des séries 1 et T. Donc, «une série très difficile où les apprenants font 40 heures par semaine.

Et pour cette année l'établissement a eu 19 candidats qui ont tous réussi au premier tour avec 3 mentions bien, 12 mentions assez bien et 4 mentions passable. De ces bacheliers, toutes les 9 filles ont réussi dont 7 avec mention assez bien et les 2 avec mention passable. Ce qui est une excellente chose au regard de la pandémie qui durement impacté sur le quantum horaire», a salué le proviseur Thiam.

Au paravent le professeur El Hadj Abdoulaye Seck à la retraite, non moins ancien professeur de l'inventeur Sanoussi Diakité et actuel collaborateur a dans sa prise de parole a salué le travail de son ancien élève sans oublier d'appeler les uns et les autres à faire confiance aux compétences nationales.

Pour ce qui est de son fonctionnement, ce prototype modelable assure la capture des criquets au vol par aspiration à travers un canal tournant autour de son axe et effectue le broyage et le refoulement par projection vers un bac de stockage remorquable disposé au regard du canal de refoulement. Cette machine est placée sur un véhicule se déplaçant suivant le mouvement de l'essaim de criquets dans le sens opposé du vent. L'attaque contre l'essaim de criquets est organisée avec un convoi composé de plusieurs véhicules équipés, couvrant une large bande tenant compte des indications météorologiques.

S'agissant de la capacité de l'engin, elle dépendra du débit et de la pression d'aspiration.

Parlant de cette inspiration ayant aboutie à cette création, l'ingénieur salue la mémoire de l'économiste Moustapha Diakité, qui n'est plus, à travers son ouvrage dans lequel il soutient au lieu de tuer les criquets avec des produits chimiques et en même temps détruire l'environnement, il faut tout simplement les récolter pour en faire des aliments pour la volaille et le poisson.