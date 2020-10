Algérie: Le Premier ministre réitère "la volonté sincère" de l'Etat à opérer le changement

Djelfa — Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a réitéré, samedi depuis Djelfa "la volonté sincère de l'Etat à opérer le changement".

"L'Etat, sous la conduite du Président Abdelmadjid Tebboune, a sincère intention et volonté de changement", a déclaré M. Djerad en écoutant les préoccupations des citoyens de zones d'ombre dans la commune de Sidi Bayazid (65 km à l'est du chef-lieu) dans le cadre de sa visite de travail et d'inspection dans cette wilaya.

S'engageant à répondre à tous les demandes de développement des zones d'ombre dans la wilaya de Djelfa en termes de transport, d'électricité, de gaz et de prestations de santé, le Premier ministre a rappelé qu'il s'agit "d'accumulations de plusieurs années". Il a appelé, dans ce sens, les citoyens à se tourner vers l'avenir et à veiller au respect des devoirs envers le pays.

Accompagné du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud, et le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid, le Premier ministre poursuit sa visite de travail et d'inspection dans la wilaya de Djelfa, qui sera sanctionnée par une rencontre avec des représentants locaux de la société civile, prévue à la salle de conférences de l'université Ziane Achour.