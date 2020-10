Algérie: Ouargla - Le projet d'amendement constitutionnel, "une étape de changement positif pour une nouvelle Algérie"

Ouargla — Le projet d'amendement constitutionnel est "une étape de changement positif pour l'édification de l'Algérie nouvelle à laquelle aspire le peuple", ont souligné samedi à Ouargla des participants à une rencontre sur ce projet, à l'initiative de la société civile.

Les participants, dont des représentants de la société civile et universitaires ont, lors de cette rencontre, salué le projet d'amendement constitutionnel parce qu'il, selon eux, comporte de nombreux points importants concernant notamment "la promotion du rôle de la société civile, en tant que véritable collaborateur au développement du pays, en plus la consécration de nouvelles libertés individuelles et collectives".

"Le projet d'amendement de la Constitution, soumis au référendum, le 1er novembre prochain, consacrait de grands avantages, en matière de la promotion de la société civile considérée comme un partenaire essentiel à la prise de décision", a indiqué Abdelhamid Khemgani, Docteur en sociologie et membre de l'association "Wafaalou l'khaïr".

La promotion de la société civile, l'exercice des droits fondamentaux et des libertés publiques, la consécration de l'égalité devant la loi de tous les citoyens, le renforcement de la séparation et de l'équilibre des pouvoirs, et l'indépendance du pouvoir judiciaire, ont été parmi les principaux thèmes évoqués par les intervenants à cette rencontre de sensibilisation visant à expliquer au citoyen le projet d'amendement de la constitution.

Les intervenants, au terme de cette rencontre qu'a abritée la bibliothèque principale de la lecture publique Mohamed Tidjani d'Ouargla, ont appelé les citoyens d'être présents en force le jour du référendum, pour exercer leur droit au vote