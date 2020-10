Egypte: Ligue des Champions - Le WAC veut refaire le coup de 2017 face à Al Ahly

Un des clubs les plus titrés au monde, Al Ahly est l'obstacle que le Wydad doit franchir pour accéder à la finale de la Ligue des Champions. Un mur loin d'être imperméable. La preuve en trois points.

Décalées à cause de la pandémie de Covid-19 qui a touché la planète, les rencontres du dernier carré de la prestigieuse compétition de football africain vont enfin se disputer. Et ces deux matchs opposant deux grandes équipes marocaines et égyptiennes sentent le soufre.

C'est le Wydad Casablanca, opposé à Al Ahly, qui ouvrira le bal samedi. Vainqueur de l'épreuve à deux reprises (1992 et 2017), le WAC se verrait bien s'offrir une troisième Ligue des Champions. Mais en face, il y a le club égyptien, le plus titré d'Afrique avec 8 Ligues des champions de la CAF. Le WAC l'a déjà fait et peut encore le faire ! Battre Al Ahly est toujours un exploit. Trois ans après avoir privé la formation égyptienne du titre de la Ligue des champions, le WAC rêve de rééditer le même exploit, cette fois-ci en demi-finale.

Ce soir, les Rouges devront réaliser le match parfait défensivement et offensivement pour réaliser un excellent résultat avant la manche retour. Miguel Angel Gamondi devra à la fois trouver les mots justes pour remobiliser son équipe après la déception du titre et colmater les brèches de la défense.