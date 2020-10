Afrique: Election présidentielle 2021 - Les journalistes de Dolisie sensibilisés au respect des règles du métier

Le Conseil supérieur de la liberté de communication (Cslc) a organisé une rencontre de sensibilisation des professionnels de l'information et de la communication de Dolisie sur la nécessité de respecter les règles du métier de journaliste dans la perspective de l'élection présidentielle de 2021

« Vous devez pratiquer le métier de journaliste en respectant les règles établies. C'est de cette façon que vous gagnerez ceux qui ne l'ont pas appris », a déclaré le président du Cslc, Philippe Mvouo.

Parlant du rapport entre la presse et la démocratie, le conférencier Joseph Bitala Bitemo pense qu'on ne peut pas dissocier la presse de la démocratie ; car, estime-t-il, la liberté d'expression est aussi sacrée que le suffrage universel. C'est pour autant dire que la presse et la démocratie sont deux faces d'une même médaille.

Pour leur bonne conciliation, a-t-il insisté, il y a trois étapes fondamentales que le journaliste doit respecter, à savoir : la collecte des informations, le traitement et la diffusion. Ces trois étapes obéissent à des règles bien établies qui se trouvent dans l'arsenal juridique de la communication et de l'information :la loi fondamentale ; la loi sur la presse de 2001 ; la loi sur le pluralisme dans l'audiovisuel public et la loi organique déterminant l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de liberté de la presse.

Toutes ces lois, a-t-il indiqué, sont assorties d'un code de déontologie élaboré par les journalistes. En voyant l'apparition effrénée des outils infographiques, le conférencier a noté que l'Internet a révolutionné positivement et négativement le métier de journaliste.

Soucieux d'une bonne régulation des médias au Congo, Philipe Mvouo conditionne la couverture médiatique de la prochaine élection présidentielle par la présentation d'une carte professionnelle. De même qu'il sera dicté un code de bonne conduite qui sera mis à la disposition des journalistes.

Concernant le vote proprement dit, Philipe Mvouo pense qu'il est anormal de voter un candidat à base de son ethnie ou de son département plutôt qu'à base d'un bon programme de société. Généralement, une telle approche entraine non seulement des affrontements mais également porte atteinte à l'unité nationale et à la paix. C'est pourquoi le Cslc tient à ce que le journaliste informe le public sur des faits vérifiés et joue à l'équilibre dans le traitement de l'information.

Notons que ces échanges interactifs ont connu la participation des journalistes de plusieurs organes de presse de la place en occurrence :l'ACI ;Vini media ;les Dépêches de Brazzaville ; Radio FM yakala ;Télé Dol ;Radio du conseil départemental du Niari ;Radio Mayombe et Ndinga ya Catholica ;