Soudan: Vie des partis -Le Consseil fédéral du PCT Pointe-Noire en attente d'une session inaugurale

Après sa désignation, il y a quelques jours, à la tête de la fédération du parti congolais du travail (PCT) de la ville océane, Jean François Kando a annoncé la tenue prochaine d'une session inaugurale.

La prochaine session inaugurale sera l'occasion pour la nouvelle équipe de marquer non seulement son entrée politique mais également d'adopter une feuille de route consensuelle à même de lui permettre à conduire à bon port les destinées de la fédération. De plus, Jean François Kando a annoncé le grossissement des rangs du parti à travers les campagnes d'adhésion massive et qualitative, la visitation de toutes les structures mises en place avant l'installation du nouveau bureau, la mobilisation puis l'affiliation des mouvements associatives favorables au PCT en vue de s'assurer de l'électorat populaire en marge des formations politiques traditionnelles et autres.

Aussi, Jean François Kando pense qu'afin de permettre à la fédération de Pointe-Noire de continuer à porter haut le flambeau du PCT dans le département, il serait important que les membres du parti puissent se mobiliser davantage pour l'accomplissement des tâches présentes et futures. « Dans l'unité, la cohésion et la paix, nous devons faire de sorte que la fédération PCT de Pointe-Noire soit une fédération pilote qui puisse permettre à notre cher et glorieux parti de mieux affûter les armes en vue de bien aborder l'élection présidentielle qui pointe à l'horizon », a-t-il dit. Notons qu'avec une forte expérience politique et administrative, Jean François Kando entend donner une nouvelle impulsion à la fédération afin que cette dernière puisse contribuer aux futures victoires du parti.