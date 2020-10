Maroc: Assa-Zag - La famille de la Résistance et des membres de l'Armée de libération condamne les provocations du "polisario"

Guelmim — La famille d'anciens résistants et membres de l'Armée de libération de la province d'Assa-Zag a condamné les récents actes de provocation menés par le "polisario" dans la zone tampon d'El Guergarat.

Dans un communiqué parvenu à la MAP, la famille de la Résistance et des membres de l'Armée de libération exprime "sa condamnation ferme et son rejet total" des gesticulations des séparatistes visant à obstruer la circulation civile et commerciale régulière au poste-frontière El Guergarat.

Ces manœuvres dangereuses menées par le "polisario", "sur instruction du régime militaire algérien" dans cette zone tampon, constituent un "tournant critique" qui menace la stabilité et la sécurité dans la région.

Il s'agit aussi "d'une violation flagrante" des Accords militaires et du cessez-le-feu, et "un mépris de la volonté des Nations Unies et des résolutions du Conseil de sécurité concernant le conflit régional artificiel autour du Sahara marocain", souligne le communiqué.

La même source insiste sur la nécessité de s'abstenir de toute action susceptible "de porter atteinte à notre intégrité territoriale et d'altérer le statu quo dans cette zone tampon", notant que ces provocations mettraient en péril le processus onusien de règlement du dossier du Sahara marocain.

En outre, la famille de la résistance et des anciens combattants de l'Armée de la libération fait part de sa "disposition permanente" à faire face à toutes les tentatives désespérées du "polisario" et de ses soutiens visant à attenter à la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Maroc, appelant la communauté internationale à "assumer sa pleine responsabilité face à cette escalade dangereuse et ces provocations".

Par ailleurs, le communiqué salue les mesures phares et la sage politique adoptées par SM le Roi Mohammed VI pour défendre l'intégrité territoriale du Royaume, soulignant que le plan d'autonomie présenté par le Maroc reste la seule et unique solution pour mettre fin à ce conflit artificiel.

La famille de la Résistance et des membres de l'Armée de libération à Assa-Zag réitère également son attachement indéfectible au glorieux trône alaouite et sa mobilisation derrière SM le Roi dans la défense des constantes sacrées du Royaume.