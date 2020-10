Algérie: Rezig - Le cas des 625 marchés non exploités sera tranché l'année prochaine

El Bayadh — Le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a affirmé vendredi à El Bayadh que le cas des 635 marchés du pays, réalisés dans le passé et qui demeurent encore non exploités pour différentes raisons, sera tranché en 2021.

Lors d'une visite aux nombreuses structures relevant de son secteur, le ministre a indiqué que la situation des marchés non exploités "sera tranchée l'année prochaine."

La situation des marchés non exploités au niveau national "sera tranchée de concert avec le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire et ce, à travers une solution sur la manière de les exploiter", a-t-il fait savoir.

Le ministre a déclaré, à ce propos, que "des facilités leurs seront accordées par les services de la wilaya avec, en prime, un accompagnement des services du commerce."

Kamel Rezig a déclaré, d'autre part, qu'"il sera procédé prochainement à la levée du gel sur le registre de commerce concernant les produits alimentaires", citant, à ce propos, quatre projets en lien avec la réalisation de laboratoires de contrôle de la qualité au niveau des wilayas d'El Bayadh, de Boumerdes, de Tipasa et d'Aïn Defla.

M. Rezig a annoncé également l'élaboration, en cours, d'une carte nationale relative aux différentes aires de stockage publiques existantes à travers le pays qui sera achevée avant la fin de l'année en cours, signalant que cette opération vise à identifier et maîtriser tous les moyens de stockage, à l'instar de la chaîne de froid.

A cet effet, le ministre a mis en exergue l'importance de cette carte aux fins d'exploiter ses données par les ministères du Commerce, de l'Agriculture et du Développement rural et de l'Industrie, notamment pour apporter des solutions idoines aux différents problèmes qui se posent sur le terrain.

La visite du ministre dans la wilaya d'El Bayadh a été marquée également par l'inspection du projet de réalisation d'un "dock silo" de céréales d'une capacité de 10.000 tonnes au chef lieu de la wilaya.

Le ministre s'est rendu également à l'unité relevant du complexe public des industries alimentaires "Agrodiv" où il a salué les efforts des gestionnaires du complexe pour avoir assuré la disponibilité des produits alimentaires de qualité et affiché des prix raisonnables.

Kamel Rezig a tenu, à l'occasion de sa visite dans cette wilaya des Hauts plateaux, une rencontre avec les fonctionnaires de la direction du commerce de la wilaya où il a salué les efforts qu'ils ont fourni durant cette période de pandémie du coronavirus et honoré des membres de la famille de commerçants de la wilaya décédés après avoir contractés ce virus.

Le ministre s'est enquis du projet de réalisation et d'aménagement du marché d'El Bayadh de fruits et légumes et d'habillement et de vente de voiture, qui sera bientôt réceptionné.

Le ministre a mis l'accent sur l'importance de créer des postes d'emploi et sur la nécessité de la commune de disposer de ressources financières, avant de clore sa visite dans la wilaya par la tenue d'une rencontre avec les opérateurs économiques, les associations professionnelles pour écouter leurs préoccupations.