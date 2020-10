Algérie: Tizi-Ouzou - Saisie de plus de 11,5 t de tabac à chiquer et de 13 mns de DA

Tizi-Ouzou — Plus de 11,500 tonnes de tabac à chiquer (Chemma) et une somme de plus de 13 millions de DA ont été saisis par les éléments de la gendarmerie nationale, à Draâ El Mizan au Sud-ouest de Tizi-Ouzou, a indiqué vendredi dans un communiqué le groupement territorial de ce corps sécuritaire.

"Dans le cadre de la lutte contre le trafic en tout genre, les activités illicites et la mise en vente de produits impropres à la consommation, les éléments de la gendarmerie nationale ont procédé à la saisie d'une quantité de 11,525 tonnes de tabac à chiquer et à l'arrestation d'un individu présumé propriétaire d'un atelier clandestin ou était fabriqué, sans autorisation, ce produit", a-t-on précisé dans le même document.

La perquisition effectuée dans l'atelier clandestin a également permis de découvrir et de saisir une importante somme d'argent en monnaie nationale et en devises. Il s'agit d'un montant de pas moins de 13 004 000 dinars algériens, de 1000 euros en coupures de 100 euros, des billets en coupures de 5 riyals saoudiens (dont le montant n'a pas été précisé) et de 20 dinars tunisiens, revenus de cette activité illicite, a-t-on ajouté de même source.

Les éléments de la gendarmerie ont également saisi du matériel et des produits servant à la fabrication et à l'emballage du tabac à chiquer et de quatre caméras de surveillance, a-t-on signalé.

Une procédure judiciaire a été instruite contre le mis en cause dans cette affaire en vue de sa présentation devant la justice, a-t-on indiqué.