Algérie: Belaid - lLe projet d'amendement de la Constitution permet une réelle stabilité politique et économique

Oran — Le président du parti Front El-Moustakbal, Abdelaâziz Belaid, a souligné vendredi à Oran, que le projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum le 1er novembre prochain permet "une réelle stabilité sur les plans politique et économique."

Lors d'un rassemblement à la Salle Es-Saâda à Oran dans le cadre de la campagne électorale, M. Belaid a précisé que "le projet d'amendement constitutionnel proposé au référendum populaire garantit une réelle stabilité politique et économique à l'Algérie", ajoutant que "le moment est venu pour la participation de toutes les forces nationales pour soutenir et participer au développement et de semer l'espoir chez Algériens et des Algériennes pour relancer l'économie du pays."

Le président du Front El-Moustakbal a exhorté tous les acteurs nationaux à contribuer à cet effort, notamment en se rendant en force aux urnes le 1er novembre prochain pour exprimer leurs avis et "voter par OUI à l'amendement de la Constitution."

A cet effet, il a ajouté "par le passé, nous n'étions peut-être pas tous d'accord sur les Constitutions précédentes et, ce projet d'amendement de la Constitution soumis au référendum peut présenter certaines insuffisances, mais nous le considérons bien meilleur que le précédent. Il représente la base principale de la construction de l'Etat et de la gestion des affaires publiques."

M. Belaid a appelé, dans ce sens, à "soutenir le processus constitutionnel et le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, et mettre la main dans la main pour bâtir une Algérie nouvelle et forte qui ne disparaîtra pas avec la disparition des hommes et des gouvernements."

A l'issue de son rassemblement, le président du parti a réitéré son appel au peuple algérien pour "aller en force au urnes le jour du référendum afin de parvenir à la stabilité politique et de construire de nouvelles institutions," a-t-il conclu.