Algérie: Laghouat - Départ d'une caravane de praticiens bénévoles vers les zones d'ombre

Laghouat — Une caravane de praticiens bénévoles des Hauts plateaux et du Sud a pris le départ vendredi de Laghouat vers les zones d'ombre de cinq régions de la wilaya, a-t-on appris du directeur des programmes de développement du réseau algérien des jeunes Mahiedine Harchaoui.

Le wali de Laghouat Abdelkader Bradai a donné le départ de la caravane dont le staff médical assurera des consultations gratuites dans les zones d'ombre et enclavées relevant des régions d'Aflou, de Brida, de Bellil, d'Ain-Madhi et de Ksar El-Hirane et leurs environs, a précisé M. Harchaoui.

Organisée à l'initiative du réseau national des jeunes, en coordination avec le secteur de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, la caravane qui sillonnera ces régions permettra aux praticiens de mener des consultations à titre gracieux aux populations des zones d'ombre et des zones éparses, éloignées des grandes structures hospitalières, a-t-il précisé.

Touchant divers domaines, dont la médecine générale, la cardiologie, l'ophtalmologie, l'endocrinologie, la diabétologie, en plus des analyses médicales, l'opération est pilotée par des praticiens spécialistes en chirurgie générale, pédiatrie, orthopédie, ophtalmologie, gynécologie-obstétrique, néphrologie-urologie et neurologie, a détaillé M. Harchaoui.

L'initiative est aussi l'occasion de prendre connaissance des maladies répandues dans les zones d'ombre et faciliter leur traitement, a affirmé Dr. Ahlem Thabet (médecin-généraliste) qui s'est dite "heureuse" de contribuer à cette action humanitaire et de solidarité, appelant, au passage, ses confrères et consœurs a apporter leur aide aux populations dans les zones enclavées à travers le pays, notamment dans le Grand Sud, du fait de leur éloignement.

Lancée vendredi, l'opération devra se poursuivre jusqu'au 20 octobre courant, ont indiqué les organisateurs.