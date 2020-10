Madagascar: Parti TIM - Réconciliation et rassemblement des brebis égarés

Redynamisation du parti politique ! Tel est l'objectif du parti Tiako i Madagasikara (TIM) durant le passage de son Secrétaire général Rina Randriamasinoro à Mahajanga depuis jeudi dernier.

« La réconciliation et le rassemblement des membres qui ont quitté le parti sont notre priorité ainsi que les membres dispersés. C'est le moment d'unir nos forces et de témoigner la cohésion », a souligné le SG.

Une assemblée générale est prévue cet après-midi à 17h30 au Magro pour redynamiser le parti.

En marge de cette manifestation, le Groupe Panorama composé du Collectif des Parlementaires dont Sénateurs et le Collectif des Élus, les Présidents des Partis politiques ainsi que l'opposition du RMDM et le HVM et autres rencontreront la population cet après-midi à 16h sur la place dénommée « Fitiavana» Magro à Mahajanga Be.

« Un rapport de la situation politique et économique sera effectué par les députés et sénateurs. Les députés Fidèle Razarapiera et Hanitraniaina Razafimanantsoa animeront ce meeting », a expliqué le porte-parole du Collectif des Parlementaires à Mahajanga.