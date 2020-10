Algérie: "L'amendement constitutionnel conférera un rôle économique et social important à la communauté algérienne à l'étranger"

Setif — La présidente de Tajamoue Amel El Djazaïr (TAJ), Fatima Zohra Zerouati, a affirmé samedi à partir de Sétif que "le projet d'amendement constitutionnel soumis au référendum populaire le 1er novembre prochain conférera un rôle économique et social important à la communauté algérienne résidant à l'étranger tout en préservant sa dignité".

S'exprimant lors d'un meeting populaire animé à la Maison de la culture Houari Boumediene, dans le cadre de la campagne référendaire en faveur du projet d'amendement constitutionnel, Mme Zerouati a indiqué que "les précédentes Constitutions appelaient à la protection de l'identité nationale des Algériens vivant à l'étranger, tandis que l'amendement constitutionnel soumis au référendum le 1er novembre se focalise sur la protection de leur dignité".

Rappelant, en ce sens, le héroïsme de la communauté algérienne résidant à l'étranger le 17 octobre 1961 et saluant ses sacrifices afin de restituer à l'Algérie sa souveraineté et sa liberté, la présidente du parti TAJ a évoqué les nombreux jeunes expatriés souhaitant investir dans leur pays et appelé à en faire une "grande puissance et une extension de l'Algérie extra-muros pour créer une économie nationale forte".

Et de renchérir : "l'amendement constitutionnel proposé au référendum vise à sortir de l'impasse dans de nombreux domaines grâce à un arsenal de dispositifs, de garanties réelles et fortes sur lesquels un Etat moderne est édifié et où le changement contribuera à aller dans le bon sens".

La cheffe de file de TAJ a fait savoir, en outre, que la date du 1er novembre constituera "une étape décisive pour tous les Algériens pour avaliser un document consensuel comportant toutes les garanties à même de restaurer la véritable image de l'Algérie à l'intérieur et à l'étranger afin qu'elle puisse jouer les rôles compatibles avec sa position stratégique sur les plans arabe et international".

Poursuivant son allocution, la présidente de TAJ a exhorté les citoyens à "voter oui au référendum pour renforcer le contrôle constitutionnel et assurer une plus grande transparence dans la gestion des affaires publiques".

Au terme de son meeting, Mme Zerouati a appelé toutes les franges de la société à "contribuer au succès de ce rendez-vous électoral et à participer massivement pour hisser l'Algérie au rang des grands pays en termes de développement et de modernisation".