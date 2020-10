Algérie: ONPO - La plupart des Agences de Tourisme ont recouvré leurs droits

Alger — L'Office national du pèlerinage et de la Omra (ONPO) a affirmé, samedi, que la plupart des Agences de Tourisme avaient recouvré leurs droits, soulignant son attachement à "«garantir" la disponibilité administrative et de procédurale nécessaires dès la reprise de la Omra et l'ouverture de l'espace aérien national.

L'ONPO a affirmé que "ses efforts ont permis à la plupart des Agences de Tourisme agréés de récupéré leurs droits dans le cadre des procédures juridiques en vigueur", indique un communiqué de l'Office, ajoutant que "cela a été possible après une forte coordination avec les différents partenaires et parties concernées en Arabie Saoudite, ainsi que les différentes compagnies aériennes activant, en Algérie, dans le domaine du transport des pèlerins pour l'accomplissement du rite de la Omra".

Les services de l'ONPO ont également "contacté plusieurs partenaires aux niveaux national et international, notamment les Agences de tourisme et de voyage pour garantir la disponibilité administrative et l'opérationnalité nécessaires, en prévision de la reprise des vols pour la Omra après l'ouverture de l'espace aérien», selon la même source, soulignant "l'impératif de se conformer aux mesures préventives qui seront décidées dans le cadre du protocole sanitaire de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, en coordination avec toutes les parties concernées".

L'Office a affirmé "suivre la reprise graduelle de l'activité de la Omra aux Lieux Saints de l'Islam et le retour progressif des pèlerins après une longue rupture imposée par les mesures préventives de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus prises en mars dernier».