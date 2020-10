Angola: Le Président de la République regrette la mort de l'ambassadeur Vilinga

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exprimé sa profonde consternation face au décès de l'ambassadeur Isaías Jaime Vilinga, survenu samedi à Luanda des suites de maladie

Dans la note, émanant du bureau de presse du Président de la République, le Chef de l'Etat a présenté, au nom de l'Exécutif, en son nom et de sa famille «les condoléances les plus émues à la famille, aux collègues et aux amis de l'illustre disparu».

Dans le message, le Président João Lourenço a qualifié l'ambassadeur Isaías Jaime Vilinga de "patriote qui, pendant une grande partie de sa vie, s'est consacré avec fermeté à la cause de l'indépendance nationale et à la projection de l'image du pays dans le monde".

Il a aussi considéré Jaime Vilinga comme quelqu'un qui "a exercé ses fonctions avec zèle et dévouement, dans les différents pays où il nous a représentés comme un ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire".

"En ce moment où nous nous souvenons tous avec une profonde tristesse de la disparition de cette figure du nationalisme angolais contemporain, je veux exprimer notre indéfectible solidarité à l'égard de la famille endeuillée", a conclu le Président de la République.

Isaías Jaime Vilinga est né le 4 mars 1939 à Bailundo, province de Huambo.

Il a été ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire d'Angola au Mozambique, en Grèce et dans le Royaume de Suède et a également assumé les fonctions de vice-gouverneur de la province de Benguela.