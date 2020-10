Soudan: Le Procureur général de la CPI arrive à Khartoum

Khartoum — Mme Fatou Bensouda, procureur général de la Cour pénale internationale (CPI) et la délégation qui l'accompagne sont arrivés samedi à Khartoum pour une visite officielle qui se poursuivra jusqu'au 21 octobre.

Bensouda a été reçue à l'aéroport de Khartoum par le sous-secrétaire du ministère de la Justice, Siham Osman, et un certain nombre de hauts fonctionnaires du ministère de la Justice et de la chambre du procureur général.

Bensouda et sa délégation tiendront au cours de la visite un certain nombre de réunions et d'entretiens avec des hauts fonctionnaires du pays.

Les réunions, qui débuteront dimanche matin, discuteront de la coopération entre la Cour pénale internationale (CPI) et le Soudan concernant les accusés contre lesquels des mandats d'arrêt ont été émis par la Cour.

La délégation de la CPI informera les autorités soudanaises des progrès qu'elles ont accomplis dans les affaires des citoyens soudanais qui sont examinés par la Cour.