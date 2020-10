Cote d'Ivoire: Lutte contre le Covid-19 - Une structure bancaire satisfait de ses performances malgré la crise

« La crise a eu un impact modéré sur notre entreprise », a affirmé Aymeric Villebrun, directeur général de la Société générale Côte d'Ivoire (Sgci). C'était à l'occasion de la présentation des résultats financiers de l'exercice du 1er semestre 2020, le 14 octobre 2020, par visioconférence.

Justifiant ce satisfecit, le directeur général de la banque explique que son entreprise s'est appuyée sur sa position de partenaire de confiance, soutenu par un bilan solide et un portefeuille de qualité, mais aussi en adaptant ses bases de coûts et ses organisations.

« Nous avons pu surmonter la crise grâce à un niveau d'engagement exceptionnel de nos clients, un ratio de solvabilité de 13,3% qui est au-delà des exigences réglementaires, un portefeuille de crédit sain et diversifié, le renforcement de la digitalisation et le recours à la data, une optimisation des coûts et en étant plus proche de nos clients », a-t-il indiqué.

Selon lui, l'objectif de sa société est d'être avant tout un partenaire de confiance, engagé auprès de tous pour un développement de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, elle reste attachée à ses priorités stratégiques. A savoir, améliorer sa capacité à placer le client au centre de ses activités ; maintenir les grands équilibres en matière de solvabilité, liquidité, division des risques et rentabilité, gage de confiance pour l'ensemble des partenaires, accroître l'efficacité opérationnelle en s'appuyant sur la transformation digitale de la banque et poursuivre ses actions solidaires et maintenir son statut d'employeur responsable.

« Face au Covid, nous avons réussi un accompagnement de nos clients, l'application des mesures de protection de nos clients et collaborateurs, renforcement de notre capacité de suivi des engagements, un investissement additionnel, constitution d'une provision sectorielle, apport de liquidité et ajustement du calendrier prudentiel ... », a ajouté Marc Guigni, directeur clientèle et entreprises.